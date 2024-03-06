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تمتع مع عائلتك وأصدقائك..طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة والمنعشة في المنزل بطعم ولا أروع
تعتبر كيكة البرتقال واحدة من أشهر وألذ الحلويات التي يحبها الجميع، وإن رائحة البرتقال العطرة ونكهتها المنعشة تجعلها خيارًا مثاليًا لتناول تسالي العائلة المسائية والاحتفالات الخاصة والأفضل من ذلك، أنها سهلة التحضير وتحتاج إلى مكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ، وإذا كنت تبحث عن وصفة سهلة ومضمونة لتحضير كيكة البرتقال، وفي هذا المقال، سأقدم لك طريقة تحضير كيكة البرتقال بمكونات سهلة وبسيطة، بحيث يمكنك تجهيزها في وقت قصير وبدون مشقة.
طريقة عمل كيكة البرتقال
إليك طريقة تحضير كيكة البرتقال في أسرع وقت:
المكونات:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.
- كوب إلا ربع من الزيت النباتي.
- 3 بيضات.
- ربع كوب من عصير البرتقال.
- نصف كوب من اللبن.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من (البيكنج بودر).
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير، قم بخلط الدقيق ومسحوق الخبز (البيكنج بودر) جيدًا ثم اترك الوعاء جانبًا لحين الحاجة إليه.
- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضع البيض والسكر والفانيليا، واخفق المكونات حتى تصبح هشة ورغوية لمدة حوالي 10 دقائق.
- ثم أضف بشر البرتقال، عصير البرتقال، اللبن والزيت النباتي إلى خليط البيض واخفقهم معًا لمدة دقيقة واحدة.
- أضف مزيج الدقيق ومسحوق الخبز (البيكنج بودر) تدريجيًا إلى خليط البيض واستخدم مضرب اليد لخفق المكونات حتى يتمام امتزاجها وتتلاشى الكتل الجافة.
- ادهن صينية خبز مدهونة بالزيت ورشة من الدقيق وصب الخليط في الصينية المحضرة.
- وسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، واخبز الكيكة لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة وربع، أو حتى يتحول القمة إلى اللون الذهبي ويخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في المنتصف.
- اسحب الكيكة من الفرن واتركها تبرد في الصينية لبضع دقائق قبل نقلها إلى رف التبريد لتبرد تمامًا.
- قبل التقديم، رش الكيكة بالسكر البودرة لإضافة لمسة جمالية.
- تمتع بكيكة البرتقال اللذيذة والمنعشة مع عائلتك وأصدقائك ويمكنك تقديمها كوجبة خفيفة مع فنجان من الشاي أو القهوة، أو تزيينها بشرائح من البرتقال لإضافة المزيد من النكهة والجمال.