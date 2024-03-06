تمتع مع عائلتك وأصدقائك..طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة والمنعشة في المنزل بطعم ولا أروع

تعتبر كيكة البرتقال واحدة من أشهر وألذ الحلويات التي يحبها الجميع، وإن رائحة البرتقال العطرة ونكهتها المنعشة تجعلها خيارًا مثاليًا لتناول تسالي العائلة المسائية والاحتفالات الخاصة والأفضل من ذلك، أنها سهلة التحضير وتحتاج إلى مكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ، وإذا كنت تبحث عن وصفة سهلة ومضمونة لتحضير كيكة البرتقال، وفي هذا المقال، سأقدم لك طريقة تحضير كيكة البرتقال بمكونات سهلة وبسيطة، بحيث يمكنك تجهيزها في وقت قصير وبدون مشقة.

طريقة عمل كيكة البرتقال

إليك طريقة تحضير كيكة البرتقال في أسرع وقت:

المكونات:

2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

3 بيضات.

ربع كوب من عصير البرتقال.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من (البيكنج بودر).

طريقة التحضير: