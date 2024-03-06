بشرى سارة .. الموارد البشريه تبشر المستفيدين بدعم تجديد رخص السير الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن دعم تجديد رخص السير الضمان الاجتماعي، وذلك في ضوء الجهود الجديدة التي تبذلها الحكومة السعودية لمساعدة الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل من مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تم الإعلان عن هذا الدعم بالأمس إلى جانب أنواع الدعم الأخرى المقدمة من البرنامج من دعم الحليب والحقيبة المدرسية، ودعم الغذاء والكهرباء، وفيما هو آت نوضح لكم كافة التفاصيل عن هذا الأمر فضلاً تابعونا.

دعم تجديد رخص السير الضمان الاجتماعي

تم الإعلان عن دعم جديد لمستفيدي الضمان الاجتماعي وهو دعم تجديد رخصة السير، بحيث يتم منح هذا الدعم للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والتي تحتاج إلى تجديد رخصة السير، والجدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان حتة حتى الآن عن قيمة هذا الدعم حتى الآن، وكذلك لم يتم الإعلان عن أي معلومات تخص هذا الدعم حتى الآن، وفي حال تم الإعلان عن أي معلومات تخص هذا الدعم سنوافيكم بها بكل تأكيد.

دعم الضمان الاجتماعي المطور

يتم صرف دعم الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والمحدودة الدخل بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن يستوفوا عدد من الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية، بحيث يتم صرف الراتب الشهري في اليوم الأول من الشهر الميلادي، في عدة أنواع من الدعم وهي كالتالي: