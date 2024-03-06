تسريبات الحلقة 151 من مسلسل قيامة عثمان kuruluş osman الموسم الخامس

مسلسل قيامة عثمان واحد من أشهر المسلسلات التركية التاريخية التي حازت على نسبة مشاهدة عالية داخل وخارج تركيا، وحاليًا يترقب الكثيرين الحلقة 151 وذلك بعد نشر عدد من المقاطع المسربة والتي حققت نسبة مشاهدة عالية علمًا بأن هذا الموسم بشكل عام حقق ملايين من الإيرادات.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 151

على الرغم من كثرة أجزاء مسلسل قيامة عثمان إلا أنه موسم بعد موسم يحظى بنسبة مشاهدة عالية وللمسلسل مكانة مميزة في قلوب المشاهدين، والبرومو الخاص بالحلقة 151 من المسلسل يوضح السيد عثمان الذي يحاصر قلعة كيتا ويتمكن من فتحها ثم سيرسل ابنه أورخان من أجل محاصرة جلاد روما في القلعة، كما أن السيد عثمان سوغ ينصب فخ لعمران تكين.

موعد عرص مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس

عدد كبير من المشاهدين يتسائلون عن مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان حيث يتم عرض حلقة واحدة أسبوعيًا مساء يوم الأربعاء بشكل حصري على قناة atv التركية وذلك بتوقيت الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا والساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتم إعادة عرض الحلقة يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية الساعة 11:00 مساءً والحلقات مدبلجة إلى اللغة العربية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

من الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان يتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية كما يتم عرضه أيضًا على قناة ATV التركية، وتأتي الترددات على النحو التالي:

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 10796 ·

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية