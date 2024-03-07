هز عرش سامسونج و iPhone! أقوى موبايل شاومي في السوق بسعر مذهل!

أصبحت شركة شاومي الصينية تنافس كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الهواتف الذكية المحمولة، فأصدرت مؤخراً هاتف ينافسهم في الجودة والأسعار، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، تفوق على سامسونج و iPhone أقوى موبايل شاومي في السوق.

مواصفات هاتف me 14 eltra

منذ أن قامت شركة شاومي عن الإعلان عن أخر اصداراتها من الهواتف، وبدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

اسم الهاتف مواصفات هاتف me 14eltra نوع الشاشة Ltpo Amoled حجم الشاشة ٦،٧ بوصة عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM نوع المعالج Snapdragon 8 Gen 3 معدل سطوع الشاشة ٣٠٠٠ شمعة معدل التحديث ١٢٠ هرتز عدد الكاميرات أربعة دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٣٢ ميجا بيكسل GPS يدعم Edge يدعم فلاش يدعم سعة التخزين الداخلية ١ تيرابايت الرامات ١٦ جيجا بايت ألوان الهاتف متوافرا باللون الاسود، والأزرق، والفضي قوة البطارية ٥٣٠٠ ملي امبير

مميزات هاتف me 14 eltra

يحتوي هذا الهاتف على العديد من المميزات الرائعة التي جعلت الكثير يرغب في شرائه ومنها ما يلي:

أن ذلك الهاتف يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٧ بوصة.

كما أنه يدعم أيضاً ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً يمكنك من خلالها تحميل أكبر الملفات.

بالإضافة أيضاً أنه يتمتع بشكل أنيق وجذاب وألوان عصرية وحديثة ومتنوعة.

كما يدعم أيضاً كافة أنواع الحماية كبصمة الأصابع والوجه والرمز وكلمة السر.

كما أنه أيضاً مقاوم للماء والغبار وتحمل الصدمات.

كما يأتي أيضاً ببطارية كبيرة جداً يمكنها العمل لساعات طويلة، بالإضافة إلى سرعة الشحن التي لا مثيل لها.

كما يأتي أيضاً بكاميرا أمامية وخلفية ذات جودة وكفاءة كبيرة لا مثيل لها.

أسعار هاتف me 14 eltra