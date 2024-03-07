تكنولوجيا

هز عرش سامسونج و iPhone! أقوى موبايل شاومي في السوق بسعر مذهل!

shehabelgobaryph2منذ 13 دقيقة
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أصبحت شركة شاومي الصينية تنافس كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الهواتف الذكية المحمولة، فأصدرت مؤخراً هاتف ينافسهم في الجودة والأسعار، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، تفوق على سامسونج و iPhone  أقوى موبايل شاومي في السوق.

مواصفات هاتف me 14 eltra

منذ أن قامت شركة شاومي عن الإعلان عن أخر اصداراتها من الهواتف، وبدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

اسم الهاتفمواصفات هاتف me 14eltra
نوع الشاشةLtpo Amoled
حجم الشاشة٦،٧ بوصة
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
نوع المعالجSnapdragon 8 Gen 3
معدل سطوع الشاشة٣٠٠٠ شمعة
معدل التحديث١٢٠ هرتز
عدد الكاميراتأربعة
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٣٢ ميجا بيكسل
GPSيدعم
Edgeيدعم
فلاشيدعم
سعة التخزين الداخلية١ تيرابايت
الرامات١٦ جيجا بايت
ألوان الهاتفمتوافرا باللون الاسود، والأزرق، والفضي
قوة البطارية٥٣٠٠ ملي امبير

مميزات هاتف me 14 eltra

يحتوي هذا الهاتف على العديد من المميزات الرائعة التي جعلت الكثير يرغب في شرائه ومنها ما يلي:

  • أن ذلك الهاتف يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٧ بوصة.
  • كما أنه يدعم أيضاً ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً يمكنك من خلالها تحميل أكبر الملفات.
  • بالإضافة أيضاً أنه يتمتع بشكل أنيق وجذاب وألوان عصرية وحديثة ومتنوعة.
  • كما يدعم أيضاً كافة أنواع الحماية كبصمة الأصابع والوجه والرمز وكلمة السر.
  • كما أنه أيضاً مقاوم للماء والغبار وتحمل الصدمات.
  • كما يأتي أيضاً ببطارية كبيرة جداً يمكنها العمل لساعات طويلة، بالإضافة إلى سرعة الشحن التي لا مثيل لها.
  • كما يأتي أيضاً بكاميرا أمامية وخلفية ذات جودة وكفاءة كبيرة لا مثيل لها.

أسعار هاتف me 14 eltra

  • وقد صرحت أيضاً شركة شاومي أنه من المقرر أن يتم طرح هاتف me 14 eltra بسعر ٩٠٠ دولار أمريكي في جميع الأسواق الصينية.
  • وهو بذلك السعر يكون مناسب جداً للإمكانيات التي يتمتع بها ذلك الهاتف.
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shehabelgobaryph2منذ 13 دقيقة
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