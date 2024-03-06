رابط التقديم في الوظائف التعليمية 1445/2024 عبر منصة جدرات وأهم الشروط

خلال الأيام الماضية ظهر إعلان من قبل وزارة التعليم السعودية عن توفيرها عدد كبير من الوظائف التعليمية تصل إلى 12519 وظيفة للمعلمين والمعلمات في جميع مدن المملكة السعودية، وصاحب ذلك توفيرها رابط التقديم في الوظائف التعليمية، وهي وظائف تتبع لنظام التعاقد المكاني، وشملت تخصصات عديدة منها الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، اللغة الإنجليزية، العلوم، المهارات العقلية، التوحد، التربية الفكرية، العوق البصري، لذا يبحث الكثير عن رابط التقديم في الوظائف التعليمية وأهم الشروط.

رابط التقديم في الوظائف التعليمية عبر جدارات

لا بد من معرفة أنه للحصول على إحدى هذه الوظائف يلزم اجتياز اختبار الرخصة المهنية وأيضًا اختبار القدرات وذلك بنسبة لا تقل عن 50%، أما عن طريقة التقديم فهي تتم عبر رابط التقديم في الوظائف التعليمية في السعودية، من خلال الخطوات الآتية:

الولوج إلى بوابة جدرات للتوظيف.

ستظهر أمامك الصفحة الأساسية، قم بالضغط على أيقونة ” أبدأ الخدمة” الظاهرة أمامك.

سيتم انتقالك لصفحة أخرى بها فئات مختلف للوظائف هي (وظائف القطاع الخاص، وظائف القطاع العام، وظائف القطاع شبه الحكومي)، قم بالضغط على الفئة التي ترغب بها.

في طلب التقديم الظاهر أمامك، قم بكتابة كافة البيانات الخاصة بك، مع اختيار الوظيفة التي ترغب التقديم عليها.

إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

الضغط على تبويب الموافق على كافة الشروط والأحكام.

بعد الانتهاء من جميع ما سبق، أضغط على ” تقديم الطلب”.

موعد التقديم على الوظائف التعليمية

بعد طرح رابط التقديم في الوظائف التعليمية، بدأ المعلمون والمعلمات الراغبين في التقديم على هذه الوظائف بالسؤال عن موعد التقديم والذي جاء متمثلًا فيما يلي:

بالنسبة للمعلمين الرجال: تم استقبال طلبات التقديم من يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 الموافق 24 شعبان 1445هـ، وسيستمر التقديم حتى 10 مارس 2024 الموافق 29 شعبان 1445هـ.

بالنسبة للمعلمات النساء: سيتم استقبال طلباتهن بداية من يوم الإثنين 11 مارس 2024 الموافق 1 رمضان 1445 هـ، وسيستمر استقبال الطلبات حتى يوم السبت 16 مارس 2024 الموافق 6 رمضان 1445هـ.

شروط التقديم في الوظائف التعليمية