“العراق هويتي” مُتاح أسماء المشمولين بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة مجانًا لمستفيدي الوجبة الأولى الرعاية الاجتماعية

إصدار البطاقة الوطنية الموحدة في العرق حيث أعلن وزير الداخلية أحمد الأسدي، أن أسماء المواطنين المشمولين بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة سوف يتم الإعلان عنها على شكل وجبات وسوف يتم إطلاق أسماء الوجبة الأولى مجانًا، لكافة المستفيدين وأبنائهم من رواتب الحماية الاجتماعية، الذين لم يصدروا البطاقة الوطنية سابقًا من خلال خدمة “العراق هويتي”.

الإجراءات القادمة

أولا يمكنك الإطلاع على أسماء المشمولين بالوجبة الأولى

يُرجى من المستفيدين المعلنة أسماؤهم في الوجبة الأولى مراجعة أقسام الحماية الاجتماعية للحصول على استمارة الحاسبة.

يُطلب منهم مراجعة دوائر مديرية الأحوال المدنية، في دائرتي الأحوال المدنية في الأعظمية والرصافة، يوميًا من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساءً، باستثناء يومي الجمعة والسبت.

سيتم استقبال المستفيدين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024.

من هم المستفيدين من خدمة العراق هويتي؟

هذا وقد أعلنت وزارة العمل في العراق عن الفئات التي لها الحق من الاستفادة من تلك الخدمة خدمة هويتي في العراق وتمثلت تلك الفئات في التالي :-

يمكن لجميع الأسر الفقيرة الاستفادة من البطاقة الوطنية

يمكن لكافة الأسر المشمولة بنظام الرعاية الاجتماعية.

يتمكن الأسر التي مُعيلها امرأة

يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة منها

الأيتام.

كبار السن

خدمة العراق هويتي الوجبة الأولى

هذا وقد دعا الموسوي على جميع الأشخاص الذين لم تصدر البطاقة الوطنية المعلنة أسماؤهم في الوجبة الأولى، إلى مراجعة أقسام الحماية الاجتماعية لتزويدهم باستمارة الحاسبة لمراجعة دوائر مديرية الأحوال المدنية، وقد أشار أيضًا إلى أن هذه المبادرة تأتي بتوجيه وإشراف من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لدعم الأسر الفقيرة، التي تعد ضمن أولويات البرنامج الحكومي بالعراق.