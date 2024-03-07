ديوان الخدمة المدنية الأردني يسهل عملية الاستعلام عن الترتيب التنافسي للمتقدمين

في خطوة تسعى لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات للشباب الأردني الطامح في الالتحاق بالوظائف الحكومية، أطلق ديوان الخدمة المدنية بالأردن رابطًا إلكترونيًا يتيح للمتقدمين الاستعلام عن الترتيب التنافسي ومواعيد الاختبارات بكل يسر وسهولة، يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الديوان لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الشباب في سعيهم للحصول على فرص عمل مناسبة.

خطوات الاستعلام عن الترتيب التنافسي في الأردن لعام 2024

لمن يرغب في الاستعلام عن الترتيب التنافسي والأوراق المطلوبة للتقديم، يقدم ديوان الخدمة المدنية الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لديوان الخدمة المدنية.

النقر على قسم الاستعلام عن خدمات ديوان الخدمة المدنية الموجود في الصفحة الرئيسية.

اختيار خيار الاستعلام عن النتائج والترتيب التنافسي من القائمة المتاحة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

الضغط على زر البحث لعرض النتائج المتعلقة بالمتقدم والترتيب التنافسي.

تفاصيل الامتحان التنافسي

في إطار سعيها لتعزيز الكفاءة والمهارات المهنية، تحدد الهيئات المعنية بالامتحان التنافسي مجموعة من المجالات والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، يعتبر الامتحان التنافسي فرصة مميزة للأفراد والمواطنين الراغبين في الانضمام للقطاعات المختلفة، شريطة استيفاء شروط محددة تتعلق بالكفاءات والمهارات الوظيفية.

شروط التقييم في الامتحان التنافسي

لضمان تقييم شامل وعادل للمتقدمين، يتم توزيع العلامات الكلية للامتحان التنافسي على النحو التالي: