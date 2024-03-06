“هنا لينك التسجيل” خطوات التسجيل في المكرمة الملكية للحصول على 100 دينار قبل شهر رمضان 2024

يرغب الكثير من المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية في معرفة خطوات التسجيل في المكرمة الملكية، وذلك للحصول على مبلغ 100 دينار، فبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعلنت الحكومة الأردنية عن بدء التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار للمواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية، وهذه المكرمة هي هدية من جلالة الملك عبد الله الثاني للشعب الأردني، وتهدف إلى تخفيف العبء عنهم في ظل ارتفاع الأسعار والصعوبات المعيشية، وتعتبر المكرمة الملكية 100 دينار من أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للمواطنين كل عام، وتساهم في تحسين مستوى حياتهم ورفع معنوياتهم.

خطوات التسجيل في الكرمة الملكية للحصول على 100 دينار

للتسجيل في المكرمة الملكية والحصول على 100 دينار، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولا افتح موقع تكافل الرسمي على الإنترنت.

ثم أدخل الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك في الخانات المخصصة لها.

بعدها انقر على أيقونة التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار.

بعد ذلك املأ الاستمارة الإلكترونية بالبيانات الصحيحة والمطلوبة.

يجب أن تحقق من صحة البيانات التي أدخلتها ثم انقر على أيقونة تقديم الطلب.

وانتظر حتى يتم مراجعة طلبك والإجابة عليه بالموافقة أو الرفض.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

للحصول على المكرمة الأردنية 2024، يجب أن تتوافر في المتقدم الشروط الآتية:

أن يكون أردني الأصل والجنسية.

أن يكون مقيمًا بشكل دائم في الأردن.

أن لا يتجاوز غيابه عن الأردن 3 أشهر.

أن يكون من ذوي الدخل المحدود أو المنخفض أو البطالة.

أن يحمل شهادة تبين حالته الاجتماعية وعدد أفراد أسرته.

أن لا تكون أسرته قد حصلت على أي دعم أو منحة سابقًا.

أن لا يملك أي نشاط تجاري أو عقاري.

متى يتم صرف المكرمة الملكية 2024

المكرمة الملكية هي برنامج اجتماعي يقدمه الحكومة الأردنية للمواطنين الأردنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية، وتهدف المكرمة الملكية إلى تقديم دعم للأسر الفقيرة قبل شهر رمضان المبارك، حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجونه من مستلزمات الشهر، ويُمكن لمن يستوفون الشروط يمكنهم التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 التي لا تزال متاحة للجميع، ولم يتم الإعلان عن موعد الصرف الرسمي للمكرمة الملكية حتى الآن، لكن يتوقع أن يكون قبل بداية شهر رمضان المبارك، حتى يستطيع المواطنون شراء ما يحتاجونه من مستلزمات الشهر.