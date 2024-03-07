【﻿حاسبة حساب المواطن】كم مبلغ حساب المواطن الجديد بعد التعديل + شروط التسجيل

من أهم الأدوات التي يستفيد بها المشتركين في حساب المواطن هي حاسبة حساب المواطن الجديدة والتي يمكن من خلالها الحصول على جميع المعلومات التي يحتاجها المستفيد من حساب المواطن، حيث يمكن من خلال الحاسبة حساب قيمة الدعم وهل المستفيد مسحق للدعم أم لا، وموعد صرف الراتب كل ذلك من خلال إدخال مجموعة بسيطة من البيانات الخاصة بالمستفيد، والتي نتعرف على طريقة استخدامها وغير ذلك من التفاصيل في الأسطر التالية.

حاسبة حساب المواطن

تستطيع استخدام حاسبة حساب المواطن للاستعلام عن استحقاقك لحساب المواطن أم لا، وأنت إلى ذلك من خلال الحاسبة يمكنك أيضا الاستعلام عن قيمة الدعم المستحِقّ وموعد صرف الدعم، كل ما عليك فعله هو ملء التالية:

قم بالدخول على رابط حاسبة المواطن من هنــا. حدد إذا كان المستفيد رب أسرة أم مستقل. في حالة أن المستفيد رب أسرة أدخل عدد التابعين الأقل والأكبر من 18 سنة. ثم ادخل مجموع دخل الأسرة. اضغط احسب. أما المستقل عليه فقط إدخال الدخل الكلي له ثم الضغط على احسب.

شروط حساب المواطن الجديد

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة اشتراطات للحصول على دعم حساب المواطن، تتضمن هذه الشروط التالي:

المستفيد من الدعم سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المستفيد المستقل عن 18 عامًا.

لا يملك المستفيد أصول ذات قيمة عالية.

أن تكون مدّة الإقامة للمستفيد إقامة كاملة في السُّعُودية مدة تصل إلى 90 يومًا كحد أقصى خلال العام الحالي لعملية التسجيل.

عدم السكن في دور الإيواء.

يجب ألا يكون المستفيد مسجونًا.

كما يجب أن يكون مستقل في السكن أو يكون رب أسرة يعول أقارب الدرجة الأولي أو معالين قانونيًا.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1445؟

دعم حساب المواطن يقدم لرب الأسرة والتابعين، حيث يتم مبلغ مناسب لكل واحد منهم عل حسب احتياجاته ومسؤولياته، لذلك حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ الدعم لحساب المواطن لكل من رب الأسرة والتابعين على النحو التالي: