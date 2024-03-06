شعر زي الحرير في 7 أيام بس! اكتشفي سر شعر الهنود الكثيف! خلطة هندية سحرية هتخلي شعرك ينمو أسرع من البرق!

العديد من السيدات والفتيات يحلمون للحصول على شعر قوي وصحي خلال فترة قصيرة، مما يضطرون إلى البحث عن أفضل الطرق لتطويل الشعر من خلال استخدام منتجات التي تحتوي على مواد كيميائية التي تؤثر بالسلب على الشعر، إضافة إلى استعمال ماكينات فرد الشعر والبيبي ليس التي تعمل على فرد الشعر، بعد انتهاء فترة الفرد، يرجع الشعر مما كان عليه مع جعله متدهورا أكثر وخشن، تلك الوسائل لا تجدي منها أي فوائد للشعر، لذلك يكون الأفضل استعمال الوصفات الطبيعية، نظرا فيما تحتويه من مكونات طبيعية، لكن تحتاج إلى بعض الصبر، لكي تحصلي على النتائج التي ترغبين بها، اليوم سنقدم لكم أسرار الهنود لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ في 7 ايام بخطوات بسيطة.

أسرار الهنود لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ في 7 ايام

الحصول على شعر قوي وصحي، يتطلب وقت وصبر، لكن يوجد الخلطات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على نمو شعرك خلال أسبوع، اليوم سنقدم لكم أفضل الوصفات من خلال فيما يلي:

وصفة البصل لتطويل الشعر

المكونات:

عصير الليمون.

2 ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

نقطع البصل، ثم نفرمه في الكبه الكهربائية، ثم نضع عصير الليمون، نقلب جميع المكونات جيدا.

نبلل الشعر جيدا، نقمسه إلى أجزاء متساوية، نضع الخلطة على جميع اجزاء الشعر.

نترك الخلطة على الشعر لمدة ساعة مع تغطية الشعر ببونية.

نغسل الشعر من خلال استعمال الماء والشامبو الذي لا يحتوي على كبريت.

نكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

بذور الكتان لتطويل الشعر

المكونات:

¼ كوب من بذور الكتان.

2 كوب من الماء.

ملعقة زيت جوز الهند.

زيت لافندر.

طريقة التحضير:

نحضر إناء، نضيف به بذور الكتان، الماء، ثم يضع الإناء على النار، نقلب جميع المكونات حتى تصل إلى الغليان.

نرفع المزيج من على النار، نصفيه جيدا.

نضع إليه المكونات المتبقية، نضع الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس، تغطية الشعر لمدة ساعتين.

نغسل الشعر جيدا.

وصفة زيت جوز الهند والزيتون لتطويل الشعر

المكونات:

4 ملاعق من زيت جوز الهند.

بونية حراري.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

زيت لافندر.

طريقة التحضير: