“احلى تحلية لرمضان”… بكل سهولة طريقة عمل كيكة الفراولة الهشة وبمكونات مظبوطه وبطعم خطير

كيك الفراولة هو واحد من أشهر الحلويات اللذيذة والمحببة للكبار والصغار، ويعتبر كيك الفراولة خيارًا مثاليًا لتقديمه في التجمعات الأسرية، سواء في آخر الليل أو في العزومات، ويمكن تناوله مع الشاي أو المشروبات الغازية وإنها حلوى تجمع بين طعم الكيك اللين والفراولة الطازجة والكريمة اللذيذة، مما يخلق تجربة مثالية لعشاق الحلويات.

طريقة عمل كيكة الفراولة

كيك الفراولة الثلاث طبقات هو واحد من أشهر الحلويات التي يحبها الجميع، ويمكن تحضيره بسهولة وسرعة باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت وإليك طريقة تحضيره:

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة من الملح.

كيس من الجيلي بطعم الفراولة.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الماء المغلي.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت النباتي.

بيضتان.

فانيليا.

نصف كوب من الكريم شانتيه.

ملعقتان كبيرتان من السكر البودر.

نصف كوب من الماء أو الحليب.

ملعقة من صوص الفراولة.

كوب وربع من صوص الفراولة للتزيين.

طريقة التحضير:

في وعاء كبير، امزجي الجيلي والسكر والماء المغلي حتى يذوب الجيلي تمامًا. أضيفي الزيت والحليب إلى الوعاء وامزجيهم جيدًا. في وعاء آخر، اخفقي البيض والفانيليا معًا. أضيفي خليط البيض والفانيليا إلى وعاء الجيلي وامزجيهم جيدًا. في وعاء منفصل، اخفقي الدقيق والبيكنج بودر والملح معًا. أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الجيلي وامزجيهم حتى تتكون عجينة ناعمة. اسكبي العجينة في صينية فرن مدهونة بالسمن. سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية واخبزي الكيك لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون ويخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في وسط الكيك. اتركي الكيك يبرد تمامًا قبل نقله إلى طبق التقديم. قطعي الكيك إلى ثلاث طبقات أفقية. في وعاء، اخفقي الكريم شانتيه والسكر البودر والماء (أو الحليب) حتى يصبح الخليط كريميًا ومتماسكًا. ضعي طبقة من الكريمة على الجزء العلوي من الطبقة الأولى من الكيك. ضعي الطبقة الثانية من الكيك فوق الكريمة وكرري نفس الخطوة. ضعي الطبقة الثالثة من الكيك فوق الكريمةوكرري نفس الخطوة. اسكبي الصوص الفراولة على الكيكة واتركيها تتغلغل في الطبقات. ضعي الكيكة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك الطبقات وتبرد تمامًا. قبل التقديم، زيني الكيكة بالكريمة الشانتيه وصوص الفراولة. قدمي كيك الفراولة الثلاث طبقات واستمتعي به مع العائلة والأصدقاء.

من خلال اتباع هذه الطريقة البسيطة، يمكنك تحضير كيك الفراولة اللذيذ والمثير للشهية في وقت قصير وبأقل جهد وستكون هذه الحلوى اللذيذة إضافة رائعة لمناسباتك وأوقات الاسترخاء مع العائلة والأصدقاء استمتع بتذوقها!