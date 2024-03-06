لينك Pdf نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

أصبحت نتائج الثالث المتوسط دور أول هي الشغل الشاغل لعدد كبير من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات العراقية، فضلاً عن أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة الراغبين في اجتياز هذه المرحلة والدخول إلى مرحلة دراسية جديدة، ولذا فإن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها في سبيل أن يتم الإنتهاء من جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي تشمل أوراق إمتحانات كل طالب، والعمل على صدورها ورفعها عبر موقع وزارة التربية الرسمي.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور أول في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ومن ثم يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.

وعلى الفور يتم تحديد المرحلة الدراسية.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ومن ثم يتم الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الطلاب والطالبات في مرحلة الثالث المتوسط دور أول تمر بعدة مراحل مختلفة، من بينها مرحلة تصحيح أوراق الإمتحانات التي تشمل كل طالب، ومن ثم يتم العمل على رصد الدرجات بكل دقة ووضوح، ليتم بعد ذلك رفع كشوفات النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا الإلكتروني التي أطلقته الوزارة في سبيل التسهيل على الطلبة بمعرفة الدرجات.