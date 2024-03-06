مواعيد العمل والجامعة هتتغير اعمل حسابك .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 في مصر .. عدل ساعتك

يمكنك معرفة موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 في مصر، بضعة أيام فقط تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء في عام 2024، حيث يعاود التوقيت الصيفي ويتغير التوقيت الشتوي، يشغل الناس حاليًا الاهتمام بمعرفة ما إذا كانت تعديلات الساعة تتزامن مع شهر رمضان أم لا، وفيما يلي جدول بداية التوقيت الصيفي.

عودة التوقيت الصيفي 2024

يمكنك معرفة موعد بدء التوقيت الصيفي 2024، بعد فترة تزيد عن 7 سنوات على إلغاءه، تم إعادة تبني التوقيت الصيفي في مصر، حيث تم تطبيقه في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل في العام الماضي، تستند آلية التوقيت الصيفي إلى تعديل الساعة بـ 60 دقيقة وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء.

آلية تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

بتاريخ 17 أبريل 2023، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 24 لعام 2023 المتعلق بتبني نظام التوقيت الصيفي والشتوي، ينص القانون على تنفيذ التوقيت الشتوي في آخر جمعة من أكتوبر كل عام، ووفقًا للتشريعات الحكومية، يظل هذا النظام ساريًا لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من أبريل، وبموجب جدول العام، سيتزامن بداية التوقيت الصيفي في مصر مع الجمعة الأخيرة من إبريل، حيث يوافق هذا التاريخ مع 26 أبريل كتاريخ رسمي لبدء النظام في البلاد.

كم يوما متبقيا على بدء التوقيت الصيفي ؟

تسود التساؤلات حاليًا حول موعد بدء التوقيت الصيفي 2024، وتاريخ إلغاء التوقيت الشتوي، بفحص الأيام المتبقية، نجد أن لدينا 56 يومًا حتى إلغاء التوقيت الشتوي في مصر وتفعيل التوقيت الصيفي لعام 2024، وذلك وفقًا للتصميم الذي اتخذه مجلس الوزراء وأقره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مكاسب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

أكد مجلس الوزراء أن تفعيل نظام التوقيت الصيفي لعام 2023 يترتب عليه مجموعة من المزايا التي تسهم في تعزيز مكتسبات الدولة، وذلك من خلال تحقيق تقليص في استهلاك الطاقة، وهو أمر يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات والتغيرات الاقتصادية الراهنة في العالم.

انتهاء الشتاء 2024

باستناد إلى التقويم الشهري، يصل نهاية فصل الشتاء بشكل رسمي في مصر يوم الأربعاء الموافق 20 مارس الحالي، ليعقبه بداية فصل الربيع الذي سيمتد لمدة 4 أشهر، وعندما يحل يوم الخميس 20 يونيو 2024، ينطلق فصل الصيف بكل رونقه.