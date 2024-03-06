رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة منصة مظلتي

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن استقبال عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، والتي أعلنت عنه الوزارة لمساعدة عدد كبير من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين عل مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في ظل الغلاء الذي تعاني منه عدد كبير من الأسر العراقية بعد ارتفاع سعر الدولار ومدى تأثيره على الدينار العراقي.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

وأشارت وزارة العمل العراقية إلى أنها قامت بالموافقة فقط على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي تم الإعلان عنها وهي:

أن يكون المواطن من أصل عراقي ودائم الإقامة في العراق.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال”.

ألا يقل سن المتقدمات عن 15 عام ولا تزيد أعمارهن عن 55 عام.

وألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء,

أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024