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رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة منصة مظلتي
رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن استقبال عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، والتي أعلنت عنه الوزارة لمساعدة عدد كبير من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين عل مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في ظل الغلاء الذي تعاني منه عدد كبير من الأسر العراقية بعد ارتفاع سعر الدولار ومدى تأثيره على الدينار العراقي.
شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية
وأشارت وزارة العمل العراقية إلى أنها قامت بالموافقة فقط على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي تم الإعلان عنها وهي:
- أن يكون المواطن من أصل عراقي ودائم الإقامة في العراق.
- ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال”.
- ألا يقل سن المتقدمات عن 15 عام ولا تزيد أعمارهن عن 55 عام.
- وألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء,
- أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.
رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
- قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي .
- أو زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
- اختر الوجبة التي تريد الاطلاع عليها.
- ثم اضغط على تحميل الكشوفات.
- انتظر ليتم الإنتهاء من تحميل الكشوفات.
- ثم ابحث عن اسم المراد الاستعلام عنه.
- إذا عثرت على اسم المواطن تأكد من تطابق تاريخ الميلاد.
- أما إذا تعذر الوصول إلى الإسم المطلوب فيجب عليك متابعة الكشوفات التالية.