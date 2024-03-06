لو معاك دبلوم صناعي.. قدم الآن على وظائف شركة الكهرباء عبر موقع القابضة لكهرباء مصر 2024 . مرتبات وتأمينات وحوافز

اذا كنت تريد التقديم على وظائف شركة الكهرباء 2024 وشروط التقديم تابع السطور المقبلة، حيث أعلنت الشركة عن توفر فرص عمل في مجال الكهرباء، حيث بادر العديد من المواطنين إلى البحث خارج نطاق الإنترنت لاستكشاف هذه الوظائف، يسعى الباحثون للحصول على تفاصيل حول المتطلبات الوثائقية المطلوبة والشروط اللازمة لتقديم طلباتهم بنجاح. ترقبوا المزيد من التحديثات.

شروط وظائف شركة الكهرباء والطاقة

لضمان تأهيل المتقدمين للوظائف الشاغرة في الشركة، يتوجب عليهم تحقيق مجموعة من الشروط الأساسية.

حصول المتقدم على دبلوم صناعي.

عدم تجاوز العمر الثلاثين عامًا لمن يسعى لهذا المنصب.

يُفضل أن يكون المتقدم خريجًا حديثًا وحاصلًا على درجة البكالوريوس في الهندسة.

ضرورة اعتراف الجامعة بشهادة البكالوريوس.

تقدير وظيفي لا يقل عن تقدير جيد.

الانتساب إلى معهد المهندسين.

الحفاظ على سجل خالٍ من اتهامات الشرف والأمانة.

اجتياز جميع التدريبات والاختبارات المقدمة من الشركة.

استكمال كافة البيانات المطلوبة في نموذج طلب الوظيفة.

الأوراق التي يجب توافرها للتقديم على الوظيفة

تتطلب عملية التقديم للوظائف في الشركة إعداد بعض الوثائق الأساسية التي تشمل.