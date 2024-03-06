فرصة العمر اوعي تفوتها ✅✅خطوات التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024 واخر تحديث الشروط

مع تزايد الطلب على السكن اللائق تعلن وزارة الإسكان المصرية خطوات جبارة نحو توفير حلول عملية من خلال شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حيث تترواح أسعار هذه الشقق بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، بما يتوافق مع مساحة كل وحدة سكنية، وتشمل المناطق المختارة مراكز حضرية مختلفة، من برج العرب بالإسكندرية إلى الجذابة مدينة اكتوبر، يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي ينتظر فيه الكثيرون فرصة للحجز في مارس القادم، في هذا المقال نستعرض دليلك الشامل لفهم كل ما يتعلق بشقق الإسكان الاجتماعي 2024؛ بدءًا من تفاصيل التقديم وصولاً إلى خطوات امتلاك وحدتك الخاصة.

شقق الاسكان الاجتماعي 2024

أنت على موعد مع فرصة ذهبية يا صديقي! فقد أعلنت وزارة الأسكان عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024، والتي تتراوح بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه حسب المساحة، تتنوع المناطق التي تحتضن هذه الشقق بين الإسكندرية في برج العرب ومايو وأكتوبر، وهي فرص لا تعوض لمحدودي الدخل.

والجميل أنه في حال لم تحالفك الفرصة في المرحلة الأولى، فهناك طرح تكميلي ينتظرك، وإذا كنت متشوقاً لمعرفة التفاصيل عن كيفية التقديم والأسعار والأماكن، فالصندوق الإسكان الاجتماعي قد جهز فيديو توضيحي يشرح كل ما تحتاج معرفته.

هيا، جهز نفسك للحظات التي ستتغير فيها حياتك! تأكد من كتابة اسمك رباعيًا ورقم البطاقة الذي يتكون من 14 رقماً، وانطلق نحو الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان لتبدأ خطواتك نحو منزل أحلامك.

خطوات التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024

عزيزي المتقدم، لقد أصبح حلم الحصول على شقة في متناول يديك! إليك الخطوات البسيطة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024:

زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

قم أولاً بالدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي لتبدأ رحلة البحث عن مسكن أحلامك. الضغط على خانة الشقق السكنية:

من القائمة الرئيسية، انتقل إلى خانة الشقق السكنية حتى تتمكن من رؤية الخيارات المتاحة. تحديد المشروع:

اختر الإعلان الـ 18 المُخصص للشقق السكنية لتتعرف على التفاصيل الخاصة به والشروط المطلوبة. الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان:

لمزيد من التفاصيل والتأكيد على الشروط، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان. استعراض كراسة الشروط:

مهم جداً أن تقوم باستعراض أو طباعة كراسة الشروط التي تتضمن كل ما تحتاج لمعرفته من مساحات، أسعار وأرقام العمارات. تسجيل البيانات:

ابدأ في تدوين بياناتك بين تاريخ 2024/03/03 وحتى 2024/03/21، وتأكد من إكمال العملية قبل الساعة 11:59 مساءً.

ملاحظة خاصة:

إذا كنتِ امرأة في سن 32 وغير متزوجة، فلا تقلقي! الإسكان الاجتماعي يخص كل المصريين بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية. يمكنكِ التقديم بنفس الشروط والخطوات المذكورة، وإذا كنتِ متزوجة، فالشروط لا تختلف كثيراً، لكن تأكدي من قراءة كراسة الشروط جيداً، فقد تكون هناك مستندات إضافية مطلوبة.

لا تفوت فرصتك في التقدم وامتلك مسكنك الذي طالما حلمت به وتذكر دائماً، الخطوة الأولى نحو حياة مستقرة تبدأ بمكان تسميه “بيتي”

أماكن شقق الاسكان الاجتماعي 2024

شقق مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

شقق مدينة 15 مايو.

شقق مدينة العبور الجديدة.

شقق مدينة بدر.

شقق مدينة حدائق العاصمة.

شقق مدينة السادات.

شقق مدينة برج العرب الجديدة.

شقق مدينة الفيوم الجديدة.

شقق مدينة بني سويف الجديدة.

شقق مدينة سوهاج الجديدة.

شقق مدينة أسيوط الجديدة.

شقق مدينة أخميم الجديدة.

شقق مدينة قنا الجديدة.

شقق مدينة أسوان الجديدة.

شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024

يجب ألا يتجاوز عمر المرشح الحادي والخمسين عامًا، وكذلك ينبغي أن يكون عمره أكبر من الحادي والعشرين عامًا.

وكذلك يُشترَط أن يُبادِر المواطنون بتقديم طلباتهم بما لا يتجاوز سنهم خمسة وسبعون عاماً.

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد أو تحصل على أي من الشقق التي تم الإعلان عنها في السابق من طرف الوزارة.

يجب ألا يكون مقدم الطلب قد تلقى في وقت سابق قطعة أرض من الأراضي التي توزعها وزارة الإسكان والتي أُعلن عنها من قبل.

يُطلب أن يكون دخل الشخص الذي يتقدم للحصول على الشقة لا يقل عن ثلاثة آلاف وسبعمائة جنيه وألا يتجاوز السبعة آلاف جنيه.

يجب أن يكون تقديم الطلبات للوحدات ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة التابع لها طالب التسجيل، بما يتوافق مع الرقم القومي الخاص به.

جميل أن نرى اهتمامك بمتابعة أخبار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في ختام حديثنا حول هذا الموضوع، نؤكد على أهمية التعرف على الشروط والمواعيد التي وضعتها الجهات المسؤولة بداية من يوم 3 مارس 2024، إذ سيتم طرح شقق جنة مصر للحجز، بالإضافة إلى الطرح التكميلي لوحدات الإسكان المتميز.

لا تنسَ التسجيل في الوقت المناسب عبر الصفحة الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي لتكون جاهزًا للتقديم، وتذكر أن الشروط ميسرة وفي متناول اليد: كونك مصري الجنسية، أكبر من 21 سنة، ولم تسبق لك الاستفادة من شقة حكومية نتمنى لك التوفيق في التقديم ونأمل أن تكون شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بابًا لحياة مستقرة وسعيدة.