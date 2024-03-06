استعلم الآن عن حالات إيقاف الضمان الاجتماعي المطور كما أعلنت وزارة الموارد البشرية

يعد الضمان الاجتماعي المطور من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السُّعُودية والذي يحرص القائمون عليه إنفاق أموال الزكوات في المحال المناسبة لذلك هناك حالات يتم فيها إيقاف الدعم المقدم من الضمان، يجب على المستفيدين الاطلاع عليها لتجنب إيقاف الدعم، كما يجب أيضا أن يطلعوا على شروط الدعم التي وضعتها وزارة الموارد البشرية جيدا وذلك لاستمرار الدعم وعدم حدوث أي أمر خطأ يؤدي إلى إيقاف الدعم، وهذا ما نتعرف عليه في الأسطر التالية.

حالات إيقاف الضمان الاجتماعي المطور

يتم إيقاف دعم الضمان المطور في أي من الحالات التالية:

إدخال بيانات خاطئة. عدم تحديث البيانات. عدم الاستجابة لفرص العمل، أو نظام التأهيل. زيادة دخل المستفيد عن الحد الأدنى المانع للضمان. وجود أصول للمستفيد ذات قيمة مرتفعة. رفض الزيارة الميدانية للباحث الاجتماعي. وفاة المستفيد. التنازل عن الدعم. إقامة المستفيد في دور الإيواء. عدم الالتزام بشروط الضمان.

كيف اعرف ان الضمان توقف؟

يمكنك الاطلاع على حالة دعم الضمان لديك من خلال موقع الضمان الاجتماعي المطور، باتباع التالي:

الدخول على صفحة الضمان المطور من هنــا. سجل الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم. بعد الدخول على حسابك اضغط على دراسة الأهلية. سيتم عرض حالتك بالتفاصيل وبيان سبب إيقاف الدعم في حالة أن الأهلية غير مستحَق.

شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط لدعم الضمان الاجتماعي المطور تشتمل هذه الشروط على التالي: