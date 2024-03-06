“مواجهة نارية”… موعد مباراة النصر والرائد دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

انهالت الأسئلة من عشاق كرة القدم السعودية عن موعد مباراة النصر والرائد ضمن الدوري السعودي، وستشهد أرضية ملعب الأول بارك مباراة قوية يتخللها الحماس والمنافسة، فلا يزال النصر يرغب في تحقيق مزيد من الانتصارات والصعود للمركز الأول والمنافسة على اللقب، بينما نرى على الجهة الأخرى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الرائد هذا الموسم، ولذلك سيحاول الخروج من هذه المباراة بنتائج إيجابية تساعده في تخطي منطقة التراجع والهبوط.

موعد مباراة النصر والرائد

تم تحديد موعد مباراة النصر والرائد ضمن الجولة الـ23 للدوري السعودي، بحيث تكون يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، وسيكون هذا اللقاء على ملعب الأول بارك، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر، وفي الساعة 8:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويمكن للجماهير مشاهدتها عبر الذهاب للملعب، أو من خلال القنوات الفضائية التي سوف تبثها.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد

في موعد مباراة النصر والرائد ستعم أجواء الاحتفالات والتشويق قناة SSC SPORT HD 1، حيث إنها ستقوم ببث المباراة مباشرة على شاشاتها، وسيتولى التعليق على هذه المباراة كل من حاتم بطيشة وحمادة العنزي وهما معلقان بارزان، وإذا كنت ترغب في تنزيل القناة للاستمتاع بمشاهدة المباراة فإليك إحداثيات القناة.

تردد قناة SSC SPORT HD 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي (V).

تردد قناة SSC SPORT HD 1 على عرب سات

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

مراكز النصر والرائد في جدول الدوري السعودي

عند الإطلاع في جدول ترتيب الفرق للدوري السعودي، سنجد أن نادى النصر في المركز الثاني برصيد يبلغ 67 نقطة، حيث حقق الفوز في 20 مباراة، والتعادل في 7 مباريات، والخسارة في 3 مباريات، وهو ما يقوي موقفهم في هذه المباراة حيث يطمح في تحقيق مزيد من الانتصارات، بينما سنجد نادي الرائد في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، حيث انتصر فقط في 9 مباريات، والتعادل في 7 مباريات، بينما خسر أمام نظائره في 14 مباراة.