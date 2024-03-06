اسعدي عائلتك في الشهر الكريم..طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت بمقادير مظبوطة وناجحة بدون تكاليف ونتيجة هتبهر ضيوفك

تعتبر السمبوسة من الوجبات الشهية واللذيذة التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف المطابخ حول العالم، وإن تحضير السمبوسة في المنزل يمنحك القدرة على التحكم في المكونات واختيار الحشوة التي تفضلها، مما يضمن وجبة شهية ومقرمشة تناسب ذوقك الشخصي، وإن جودة عجينة السمبوسة تلعب دورًا مهمًا في تحقيق النجاح الكامل لهذه الوجبة، عندما تكون العجينة ناعمة ورقيقة، تعطي السمبوسة قوامًا مثاليًا وقشور مقرمشة، وفي هذا المقال، سنقدم لك طريقة عمل عجينة السمبوسة الأساسية باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل

طريقة عمل عجينة السمبوسة

يمكن تحضير عجينة السمبوسة بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، وإليك طريقة تحضير عجينة السمبوسة بالمنزل:

المكونات:

كوبيبن دقيق.

ربع كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير: