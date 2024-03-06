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اسعدي عائلتك في الشهر الكريم..طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت بمقادير مظبوطة وناجحة بدون تكاليف ونتيجة هتبهر ضيوفك
تعتبر السمبوسة من الوجبات الشهية واللذيذة التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف المطابخ حول العالم، وإن تحضير السمبوسة في المنزل يمنحك القدرة على التحكم في المكونات واختيار الحشوة التي تفضلها، مما يضمن وجبة شهية ومقرمشة تناسب ذوقك الشخصي، وإن جودة عجينة السمبوسة تلعب دورًا مهمًا في تحقيق النجاح الكامل لهذه الوجبة، عندما تكون العجينة ناعمة ورقيقة، تعطي السمبوسة قوامًا مثاليًا وقشور مقرمشة، وفي هذا المقال، سنقدم لك طريقة عمل عجينة السمبوسة الأساسية باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل
طريقة عمل عجينة السمبوسة
يمكن تحضير عجينة السمبوسة بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، وإليك طريقة تحضير عجينة السمبوسة بالمنزل:
المكونات:
- كوبيبن دقيق.
- ربع كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ماء دافئ للعجن.
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير، اخلط الدقيق والملح معًا.
- أضف الزيت إلى خليط الدقيق وافرك المكونات بين يديك حتى يتجانس الخليط.
- ثم أضف الماء الدافئ تدريجيًا إلى الخليط مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة وقد تحتاج إلى إضافة المزيد من الماء أو الدقيق حسب الحاجة للحصول على القوام المطلوب.
- ثم غط العجينة واتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة على الأقل، مما يساعد على تسهيل عملية فرد العجينة وتشكيل السمبوسة.
قسم العجينة إلى كرات صغيرة.
- على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق، افرد كل كرة بالنشابة لتصبح رقيقة.
- قطع العجينة إلى دوائر أو مربعات حسب الشكل المفضل لديك.
- املأ كل قطعة بالحشوة المفضلة لديك، ثم أغلقها جيدًا لتشكيل السمبوسة.
- يمكن قلي السمبوسة في زيت غزير وساخن حتى تصبح ذهبية اللون، أو يمكن خبزها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج.
- يمكن تحضير العجينة مسبقًا وتخزينها في الثلاجة لمدة يوم أو يومين.
- للحصول على سمبوسة مقرمشة، تأكدي من قليها في زيت ساخن وعدم وضعها في الزيت قبل أن يسخن جيدًا.
- يمكنك تنويع الحشوات حسب الرغبة، مثل حشوة اللحم المفروم، الخضروات المقلية الجبنة أو حشوة الفطر.
- باستخدام هذه الوصفة البسيطة، يمكنك تحضير عجينة السمبوسة بسهولة في المنزل وتناولها كوجبة خفيفة شهية.