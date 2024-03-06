هتاخد 4000 دولار.. رابط منظومة الأغراض الشخصية 2024 عبر مصرف ليبيا المركزي وعدد الاشخاص المسجلين .. فرصة تسد معاك

اذا كنت تريد الحصول على رابط منظومة الأغراض الشخصية 2024 يمكنك الحصول عليه الآن، حيث يسعى العديد من المواطنين في دولة ليبيا إلى العثور على وسيلة لتسهيل حجز العملات الأجنبية، خاصة للراغبين في شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى للاستخدام الشخصي، يقدم البنك المركزي الليبي خدمة شراء العملات الأجنبية عبر البنوك المحلية، ونستعرض في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بهذا النظام.

رابط منظومة الأغراض الشخصية 2024

يتطلع العديد من المواطنين داخل دولة ليبيا للعثور على رابط منظومة الأغراض الشخصية 2024 للبنك المركزي الليبي، حيث تم فتح باب الحجز اعتبارًا من 4 فبراير 2024 وحتى نهاية الشهر الحالي، يبدأ العمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، ويمكنك التسجيل في النظام من خلال الخطوات التالية.

الدخول إلى موقع مصرف ليبيا المركزي .

. إنشاء حساب جديد.

كتابة جميع البيانات المطلوبة.

إدخال رقم جواز السفر والنقر على متابعة.

إدخال رمز التأكيد المرسل للهاتف.

اختيار قسم حجز العملات الأجنبية.

اختيار البنك المفضل للتعامل.

تعبئة نموذج الحجز بالبيانات الشخصية.

تحديد المبلغ المطلوب والنقر على حجز.

ما هو عدد الأشخاص المسجلين في المنظومة

يهم بالإشارة إلى أن عملية التسجيل في النظام بدأت في 9 فبراير الماضي واكتملت في 15 فبراير 2024، وأعلن البنك المركزي الليبي عن إجمالي المسجلين في منظومة الأغراض الشخصية، حيث وصلت أعدادهم إلى 72,400 فرد، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد الحسابات المنشأة الذي وصل إلى 59,190 حساب.

شروط حجز مصرف ليبيا المركزي