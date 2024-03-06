احلي خبر من التموين النهار ده .. السكر بـ12.6 جنيه والزيت بـ30 .. التموين تزف بشرى سارة لملايين المواطنين على بطاقات التموين .. يا تري هتكون من المستفيدين ولا لا

أفصحت وزارة التموين اليوم عن تاريخ صرف السلع التموينية لشهر مارس 2024، حيث يتسنى للمواطنين الذين يستفيدون من بطاقات التموين سحبها من نقاط توزيع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، ابتداءً من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً في جميع أنحاء الجمهورية.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024

وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، يبلغ عدد المستفيدين من بطاقات التموين 21 مليون شخص مُستحق. وفيما يتعلق بأسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024، فإنها تظهر كالآتي:

زيت خليط 800 مل بتكلفة 30 جنيه.

كيلو سكر بتكلفة 12.60 جنيه.

مكرونة 800 جرام بتكلفة 14 جنيه.

كيلو أرز معبأ بتكلفة 12.60 جنيه.

مكرونة 400 جرام بتكلفة 7 جنيهات.

عدس مجروش 500 جرام بتكلفة 21 جنيه.

مسلي صناعي 800 جرام بتكلفة 36 جنيه.

سعر الدقيق والتونة والسلع التموينية لشهر مارس

فيما يتعلق بالأسعار لمنتجات شهر مارس 2024، يظهر التكلفة كما يلي: