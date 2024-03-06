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احلي خبر من التموين النهار ده .. السكر بـ12.6 جنيه والزيت بـ30 .. التموين تزف بشرى سارة لملايين المواطنين على بطاقات التموين .. يا تري هتكون من المستفيدين ولا لا
أسعار السلع الغذائية شهر مارس
أفصحت وزارة التموين اليوم عن تاريخ صرف السلع التموينية لشهر مارس 2024، حيث يتسنى للمواطنين الذين يستفيدون من بطاقات التموين سحبها من نقاط توزيع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، ابتداءً من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً في جميع أنحاء الجمهورية.
أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024
وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، يبلغ عدد المستفيدين من بطاقات التموين 21 مليون شخص مُستحق. وفيما يتعلق بأسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024، فإنها تظهر كالآتي:
- زيت خليط 800 مل بتكلفة 30 جنيه.
- كيلو سكر بتكلفة 12.60 جنيه.
- مكرونة 800 جرام بتكلفة 14 جنيه.
- كيلو أرز معبأ بتكلفة 12.60 جنيه.
- مكرونة 400 جرام بتكلفة 7 جنيهات.
- عدس مجروش 500 جرام بتكلفة 21 جنيه.
- مسلي صناعي 800 جرام بتكلفة 36 جنيه.
سعر الدقيق والتونة والسلع التموينية لشهر مارس
فيما يتعلق بالأسعار لمنتجات شهر مارس 2024، يظهر التكلفة كما يلي:
- دقيق بسعر 18 جنيهًا للكيلو.
- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.
- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.
- جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 14 جنيهًا.
- مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.
- لبن جاف 125 جرام بسعر 25.50 جنيه.
- تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 18 جنيهًا.
- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
- شاي ناعم 40 جرام بسعر 5 جنيهات.
- جبنة تتراباك 125 جرام بسعر 7 جنيهات.
- بسكويت بوو أنواع بسعر 3.75 جنيه.
- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.
- بسكويت يويوز سادة بسعر 1.5 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جرام بسعر 4 جنيهات.
- بسكويت تومورو أنواع بسعر 3.75 جنيه.
- كيس سائل غسيل أواني 80 جرام بسعر 3 جنيهات.
- صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام بسعر 3 جنيهات.
- صابون غسيل 125 جرام بسعر 3 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.
- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.
- طحينة بيضاء ظرف 140 جرام بسعر 2.50 جنيه.
- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.
- كيس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.