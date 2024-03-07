بعد قرارات البنك المركزي.. شهادة البنك الأهلي وبنك مصر جديدة بعائد 30% تعرف علي التفاصيل

أطلق بنك الأهلي ومصر شهادات جديدة بفائدة 30% على أن يصرف العائد بشكل دوري سنويا وجاء ذلك بعد إعلان البنك المركزي لقراراته الجديدة، حيث تم رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وقد أثارت القرارات جدلا كبيرا في البورصة المصرية والقطاع الاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة المصرية أنها تتصدى للتضخم من خلال تطبيق تلك الإجراءات، وبدأ يبحث العديد من المواطنين والمستثمرين عن شهادات البنوك المصرية الجديدة، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

شهادة البنك الأهلي وبنك مصر جديدة بعائد 30%

قام البنك الأهلي وبنك مصر بإصدار شهادات استثمار جديدة بعائد مرتفع يبلغ 30% وفائدة لمدة 3 سنوات، مع انخفاض العائد إلى 25% و20% في السنتين التاليتين على التوالي، من خلال أنظمة دورية للصرف للعائد، ونقدم لكم تفاصيل الشهادات كالتالي

شهادة البنك الأهلي الجديدة 2024 مدة 3 سنوات بفائدة متناقصة

قام البنك الأهلي المصري باتخاذ قرار جديد يتماشى مع قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، من خلال طرح شهادة لمدة 3 سنوات بفائدة متناقصة.

يتم صرف العائد بشكل سنوي.

نسبة الفائدة 30%؜ للسنة الأولى.

نسبة الفائدة إلى 25% في العام الثاني.

سعر الفائدة للسنة الثالثة 20%؜.

شهادة البنك الأهلي 2024 البلاتينية

قرر البنك الأهلي المصري تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات المدة الثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا للإصدارات الجديدة اعتباراً من يوم الأربعاء 6 مارس 2024، وتكون كالتالي

نسبة الفائدة 26%؜ للسنة الأولى.

نسبة الفائدة 22% للسنة الثانية.

نسبة الفائدة 18% للسنة الثالثة.

مزايا شهادة البنك الأهلي الجديدة 2024

عندما تقوم بشراء شهادات الإدخار من البنك الأهلي المصري، يمكنك الاستفادة من مزايا عديدة والتي منها

سهولة ومرونة كبيرة في الشراء والبيع، مما يتيح لك فرصا متنوعة في الاستثمار.

استثمار جذاب لكل من يبحث عن عوائد آمنة، خالية من المشاكل والعراقيل المستقبلية.

إمكانية استرداد قيمة الشهادة بنهاية فترة زمنية معينة.

إمكانية الحصول على العديد من الضمانات التي تحمي المستثمر وتوفر الأمان.

إمكانية التعديل والتغيير وفقًا للاحتياجات المتنوعة.

خطوات شراء شهادات البنك الأهلي الجديدة أونلاين

نتناول معكم أهم الخطوات المطلوبة لشراء الشهادة من جميع الفروع المصرية

في البداية، عليك تحميل تطبيق الأهلي نت على هاتفك من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم التعريفي وكلمة المرور.

ثم تحديد شهادة استثمار وتحديد نوع الشهادة، مثل شهادة البنك الأهلي الثلاثية التي تتضمن أرباح بنسبة 30% سنويا في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.

ثم تحديد رقم حساب العميل لإصدار الشهادة، وحدد قيمة شراء الشهادة من ألف جنيه وعوائدها.

ثم تحديد نوع الحساب سواء كان جاريا أو توفيريا لصرف العائد الشهري منه.

شهادات بنك مصر 2024 الجديدة

قام بنك مصر بإصدار قرار بشأن إعادة تجديد شهادة ابن مصر الإدخارية بمدة ثلاث سنوات وصرف عوائد منتظمة، كما تم اعتماد ثلاثة إصدارات جديدة لسياسة صرف العائد بشكل سنوي، ربع سنوي، وشهري لتلبية احتياجات العملاء وفقا للتغيرات الجديدة، وذلك بدءا من اليوم 6 مارس 2024.