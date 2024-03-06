“الحكومة الجزائرية” تفتح باب التسجيل في مسابقة الجمارك 2024 لتوظيف الشباب

في ظل جهودها المتواصلة لمكافحة البطالة وتحسين الأوضاع المعيشية، أطلقت الحكومة الجزائرية مسابقة توظيف جديدة في سلك الجمارك، تهدف إلى إتاحة فرص عمل للشباب الجزائري ومنحهم فرصة للحصول على راتب شهري، إليكم فيما يلي التفاصيل الكاملة حول كيفية التسجيل في المسابقة والشروط الواجب توافرها للتقديم.

خطوات التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

للمهتمين بالانضمام إلى سلك الجمارك الجزائرية، تتيح مديرية الشباب العامة رابطًا إلكترونيًا للتسجيل في المسابقة وفقًا للخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية الحكومة الجزائرية. انقر على زر تسجيل الدخول المتوفر في الموقع. قم بتسجيل البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل الإلكتروني. يتطلب التسجيل دفع كافة الرسوم المستحقة للمشاركة في المسابقة. قم بتحميل وإرفاق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة. بعد استكمال البيانات، يتم تحويل المتقدم إلى مديرية الجمارك العامة لإتمام الإجراءات. أخيرًا، قم بإرسال الطلب لتأكيد التسجيل في المسابقة.

شروط التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية

للراغبين في الانضمام إلى مسابقة الجمارك الجزائرية، تم وضع مجموعة من الشروط الأساسية لضمان التسجيل الناجح والمشاركة في المسابقة، تشمل هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم طبيب متخصص في الصحة العامة أو يمتلك شهادة طبية معترف بها. يتطلب أن يكون الممرض حاصلًا على شهادة في مجال الصحة العامة من معهد التكوين الوطني بالجزائر. يشترط للكاتب الرئيسي في المديرية أن يمتلك شهادة تقنية بالإضافة إلى شهادة في مجال التطبيقي.

موعد التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية

مع الإعلان عن فتح باب التقديم لمسابقة الجمارك، تضع الحكومة الجزائرية إطارًا زمنيًا محددًا لاستقبال الطلبات وتحدد خطوات المتابعة للمتقدمين، النقاط الرئيسية حول الموعد وإجراءات المتابعة تشمل: