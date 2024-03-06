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بطعم لا يقاوم ..تعالي حضري أحلي الفطير المشلتت البلدي في المنزل مورق وطري علي اصوله
الفطير المشلتت هو واحد من أشهر المخبوزات التي تعتبر رمزًا للمطبخ المصري التقليدي، ويحظى بشعبية كبيرة بين الناس لطعمه الرائع وقوامه المقرمش واللذيذ، ويمكن تحضير الفطير المشلتت في المنزل بكل سهولة باستخدام مكونات بسيطة تتوفر في مطبخك وفي هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة سهلة ومفصلة لتحضير الفطير المشلتت في المنزل، بحيث يمكنك الاستمتاع بنكهته الشهية وتناوله في وجبات الإفطار أو العشاء، وسنستعرض خطوات تحضير العجينة المشلتت الرقيقة والمقرمشة
طريقة عمل الفطير المشلتت
المكونات:
- كيلو واحد من الدقيق الفاخر.
- ملعقة كبيرة من السكر الناعم.
- معلقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودرة.
- ماء فاتر للعجن.
- سمن بلدي أو زبدة صفراء.
الخطوات:
- في وعاء عميق، قومي بخلط الدقيق، السكر الناعم، الملح والبيكنج بودرة معًا.
- ببطء، أضيفي الماء الفاتر تدريجياً إلى الخليط الجاف، واستمري في العجن باستخدام يديك حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة وإذا لزم الأمر، قد تحتاجين إلى إضافة كمية إضافية من الماء.
- قومي بعجن العجينة لمدة لا تقل عن ربع ساعة، حتى تصبح ناعمة ومرونة.
- قسمي العجينة إلى كرات صغيرة وشكليها بين يديك.
- قومي بدهن صينية بالزيت، ثم ضعي الكرات على الصينية واتركيها للراحة لمدة ساعتين تقريبًا.
- في صينية أخرى كبيرة، قومي بفرد السمن البلدي بالزيت بشكل متساوٍي.
- قمي بفرد العجينة على السمن بشكل مستقيم ومتساوي ثم ضعي السمن بكثرة في المنتصف وعلى الأطراف.
- ثم استمري في فرد العجينة حتى تصبح رقيقة وشفافة تمامًا.
- قومي بلف العجينة وشكليها مرة أخرى على شكل كرة، ثم اتركيها للراحة لمدة 30 دقيقة.
- بعد ذلك، فردي العجينة بالسمن جيدًا باستخدام قماشة نظيفة.
- سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة عالية.
- افردي العجينة في صينية مدهونة بالسمن البلدي والزيت النباتي.
- ثم أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة تقريبًا 10 دقائق حتى يصبح لون الفطير ذهبيًا فاتحًا.
- بعد خروجها من الفرن، وقومي بتغطيتها بفوطة نظيفة لمدة قصيرة، حتى تحافظ الفطيرة على ملمسها المشلتت والطري
- بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بفطير المشلتت البلدي الشهي والمقرمش ويمكن تقديمه كوجبة خفيفة مع الشاي أو القهوة،