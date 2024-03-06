بطعم لا يقاوم ..تعالي حضري أحلي الفطير المشلتت البلدي في المنزل مورق وطري علي اصوله

الفطير المشلتت هو واحد من أشهر المخبوزات التي تعتبر رمزًا للمطبخ المصري التقليدي، ويحظى بشعبية كبيرة بين الناس لطعمه الرائع وقوامه المقرمش واللذيذ، ويمكن تحضير الفطير المشلتت في المنزل بكل سهولة باستخدام مكونات بسيطة تتوفر في مطبخك وفي هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة سهلة ومفصلة لتحضير الفطير المشلتت في المنزل، بحيث يمكنك الاستمتاع بنكهته الشهية وتناوله في وجبات الإفطار أو العشاء، وسنستعرض خطوات تحضير العجينة المشلتت الرقيقة والمقرمشة

طريقة عمل الفطير المشلتت

المكونات:

كيلو واحد من الدقيق الفاخر.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودرة.

ماء فاتر للعجن.

سمن بلدي أو زبدة صفراء.

الخطوات: