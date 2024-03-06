لعشاق المسلسلات المصرية.. إليكم معلومات تردد قناة نايل العائلة على القمر الصناعي النايل سات بآخر تحديث (مارس 2024)

إليكم تردد قناة نايل العائلة الجديد على نايل سات، حيث تعتبر هذه القناة من القنوات العربية المصرية المجانية التي تبث على مدار الساعة طوال اليوم، تتميز هذه القناة بتنوع محتواها، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والفقرات التي تهم الأسرة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص، تركز القناة على عرض البرامج الاجتماعية التي تناقش المواضيع الهامة والقضايا الأسرية، بهدف زيادة الوعي لدى الأسرة المصرية وتربية الأبناء بشكل سليم ونضج، كما تهتم القناة بتقديم برامج ترفيهية وتعليمية خاصة بالأطفال، وتهدف إلى توجيه رسائل تعليمية مميزة تصل إلى عقولهم، وفي هذا المقال سنتطرق لمعلومات تردد قناة نايل العائلة إضافة إلى لمحة بسيطة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة نايل العائلة ومحتواها

تعتبر قناة نايل العائلة واحدة من القنوات المصرية التابعة لشبكة النيل الفضائية، والتي تشمل مجموعة متنوعة من القنوات الفضائية المميزة مثل نايل سينما، ونايل دراما، ونايل سبورت، ونايل لايف، ونايل كوميدي، ونايل الثقافية، وقناة مصر التعليمية، ومن بين هذه القنوات، تتخصص قناة نايل العائلة في عرض مجموعة من البرامج الأسرية المميزة والمتنوعة، التي تناول مشاكل الأسرة المصرية وتقدم حلولاً لها، كما تقدم القناة أيضاً مسلسلات درامية مصرية وأفلام منوعة، بالإضافة إلى برامج تعليمية وترفيهية موجهة للأطفال، بهدف تعليمهم القيم والأخلاق الحميدة التي تساهم في بناء جيل واعٍ وناضج يساهم في تطوير ورفع مستوى المجتمع.

معلومات تردد قناة نايل العائلة بآخر تحديث على النايل سات

لمشاهدي قناة نايل العائلة، يسرنا أن نقدم لكم أحدث معلومات التردد بتحديثات شهر مارس 2024 على النايل سات، حيث يمكنكم متابعة برامجها المتنوعة من خلال ضبط التردد الذي نقدمه لكم في النقاط التالية:

التردد: 11767

اتجاه الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

وسيظهر اسم القناة على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل التالي: “Nile Family and Kids TV”.