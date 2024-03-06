شاهد حكايات لولو على قناة وناسة للأطفال واستمتع مع أطفالك بأجمل الأغاني والحكايات

قناة وناسة للأطفال اكثر ما يبحث عنها الأمهات لمتابع أطفالهم لها وتعلقهم بها، حيث تعمل القناة على بث مجموعة كبيرو من البرامج الأغاني التي تعمل على تثبيت الكثير من القيم في الأطفال، لذلك يحص الجميع على متابعة القناة متأثرين بما تقدمه، ومن خلال مقالنا نبين تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات وطريقة ضبط القناة وأفضل ما تقدمه القناة من برامج وفقرات.

تردد قناة وناسة على النايل سات

شاهد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي العرب سات عبر الترددات التالية:

تردد قناة وناسة على النايل سات:

التردد فهو 11430.

الاستقطاب فهو رأسي.

معدل الترميز يكون 27500.

تردد قناة وناسة HD:

التردد فهو 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

طريقة ضبط قناة وناسة على التلفزيون

اضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة من جهاز الريموت. اختر إدارة القنوات. اضغط على إضافة ترددات يدويا. أضف الترددات السابقة حسب نوع القمر. اضغط بحث. انتظر قليلًا وسيتم تجميل قناة وناسة. اضغط حفظ وتابع أهم برامج قناة وناسة.

أهم برامج قناة وناسة

تتميز قناة وناسة للأطفال بالعديد من البرامج والأغاني المتميزة والتي منها مل يلي:

هالصيصان، و حرامي سرق لولو، ويلا تنام، ووناسة وناسة، ويا شرطة حرامي، وأغنية وناسة،والعديد من الأغاني الأخري التي تتميز بها القناة، فهذه ليست جميع أغاني وناسة بل هي بعض منها ويمكنها الاطلاع على العديد من أغاني القناة من خلال اليوتيوب أو متابع القناة على التلفزيون.