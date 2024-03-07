إطلاق رابط تسجيل المكرمة الملكية بقيمة 100 دينار لعام 2024 في الأردن

في خطوة تهدف إلى دعم الأسر والفئات الاجتماعية الأكثر حاجة، أعلنت الحكومة الأردنية عن فتح باب التسجيل للحصول على المكرمة الملكية الأردنية، وهي منحة مالية بقيمة 100 دينار، للعام 2024، هذا الإعلان يأتي ضمن إطار برامج الحماية الوطنية والاجتماعية التي تسعى من خلالها الحكومة لتوفير الدعم المادي للمواطنين الأردنيين، خاصةً الفئات التي تواجه صعوبات معيشية.

تسجيل المكرمة الملكية خطوات وشروط الصرف

للتسجيل في المكرمة الملكية والاستفادة من هذا الدعم المادي، يتوجب على المواطنين الأردنيين اتباع الخطوات الآتية والتأكد من توافقهم مع الشروط المعلنة:

يتم التسجيل عبر الرابط المخصص لذلك على موقع تكافل الإلكتروني الرسمي.

يجب أن يكون المتقدم مشمولًا ضمن فئات برنامج الحماية الوطنية والاجتماعية، وأن يستوفي الشروط الأخرى

المحددة للحصول على المكرمة.

خلال عملية التسجيل، ينبغي على المتقدمين إرفاق كافة المستندات والوثائق اللازمة لإثبات الأهلية.

بعد استكمال كافة الخطوات والتأكد من صحة البيانات، يقوم المتقدمون بإرسال طلباتهم للمراجعة والموافقة.

تقديم لمنحة المكرمة الملكية الأردنية بمبلغ 100 دينار للعام 2024

في إطار مبادراتها لدعم المواطنين الأردنيين، أعلنت الحكومة الأردنية عن توفر منحة المكرمة الملكية، والتي تهدف لمساعدة الفئات المستحقة من خلال تقديم دعم مالي قدره 100 دينار، لكي تستفيد من هذه المكرمة، إليك الإرشادات والمتطلبات الأساسية: