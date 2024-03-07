“كراميش يعني قناة الفرحة” تردد قناة كراميش الجديد 2024 بجودة مرتفعة.. نزلها وابسط عيالك بيها..!!

تسعى الكثير من الأمهات لمتابعة التردد الجديد لقناة كراميش 2024 مع بداية العام الجديد، لضمان استقبال برامج القناة بوضوح وقوة في الإشارة دون انقطاع، حيث تعد قناة كراميش من القنوات الفضائية المجانية التي تستهدف الأطفال من عمر السنتين فما فوق، مقدمة محتوى يجمع بين التسلية والتعلم بأسلوب فريد يجذب الأطفال وينمي اهتمامهم وتركيزهم، ولضمان الحصول على هذا التردد الجديد لقناة كراميش يجب عليكم متابعة موضوعنا.

التردد الجديد لقناة كراميش لعام 2024 نايل سات

قناة كراميش هي من القنوات الفضائية المميزة التي تستأثر بجزء كبير من وقت مشاهدة التلفزيون في البيوت، حيث توفر للأطفال برامج مفيدة وهادفة تسهم في تنمية سلوكهم الإيجابي إلى جانب توفير الجو اللطيف والبهجة والسرور من خلال تقديم الأغاني والأناشيد ذات الأهداف الهامة، وسنذكر فيما يلي التردد الخاص بالقناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V

التردد الجديد لقناة كراميش 2024 عرب سات

يمكنكم تهيئة أجهزة الريسيفر لديكم لاستخدام الإحداثيات المدرجة من أجل تلقي إشارات القناة بوضوح وجودة مرتفعة دون أي تكاليف:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V

مميزات قناة كراميش

يطمح الكثير من الصغار لمشاهدة قناة كراميش نظرا لخصائصها الفريدة، حيث تتسم القناة بعدة مزايا مهمة من ضمنها: