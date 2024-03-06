اكلات رمضان كفتة الفراخ المشويه بربع فرخه بس بدون فرن أو زيت

تعتبر كفتة الفراخ المشوية من أشهى وألذ الأطباق الشرقية التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم ومن بين أصناف الكفتة المتنوعة، وتتميز كفتة الدجاج المشوية بتتبيلة مميزة وطعم رائع يجعلها وجبة لذيذة ومغذية في الوقت نفسه وتعد هذه الوصفة من الأطباق المحببة للكثيرين بسبب سهولة تحضيرها ونكهتها الرائعة وسر طراوة الكفتة يكمن في تتبيلتها المميزة، حيث تندمج نكهة البهارات والتوابل مع عصير الليمون وزيت الزيتون لتعزز طعم الدجاج وتمنحه النكهة المميزة كما يمكن إضافة الثوم والبصل المفروم والبقدونس لإضفاء لمسة من العمق والنكهة الطازجة على الكفتة.

مكونات كباب الدجاج وجبة اقتصادية وسهلة التحضير

300 جرام من صدور الدجاج (أو ربع كيلو من البانيه)

بصلة كبيرة مبشورة

2 ملعقة كبيرة من البقسماط

1 كيس من الفيجيتار (اختياري)

فلفل ألوان (أخضر، أصفر، أحمر)

1 فلفل أخضر حار

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء

2 ملعقة كبيرة من الليه (دهن الضأن)

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

كاري

7 بهارات

توابل شوي أو توابل فراخ

1 ملعقة كبيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة بقسماط (اختياري)

طريقة كفتة الفراخ