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سعرك شاغل الجميع يا ابيض .. سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 فى جميع الاسواق المصريه
سعر طن الأرز الشعير
شهدت عمليات البحث في محرك البحث جوجل ازديادًا حول سعر طن الأرز الشعير اليوم يوم الأربعاء، 6 مارس 2024، حيث تم تسجيل انخفاض واضح في أسعار طن الأرز في بداية التداولات اليومية بالأسواق، سواء كان الأرز عريض الحبة أو رفيع الحبة، تأثرت أسعار الأرز الشعير في مصر بالتراجع، سواء كانت الحبة عريضة أو رفيعة، وشملت التراجعات أيضًا هبوطًا في أسعار الأرز الأبيض، بنسب 5% و3% على التوالي، يُقدر استهلاك مصر للأرز بحوالي 300 ألف طن شهريًا، ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك خلال شهر رمضان الحالي 340 ألف طن.
سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 6 مارس
نقدم لكم اليوم، في يوم الأربعاء 6 مارس 2024، أسعار طن الأرز الشعير بالتفصيل.
- للأرز الشعير عريض الحبة: سجل سعر 17,300 جنيه للطن.
- للأرز الشعير رفيع الحبة: بلغ سعر الطن 16,500 جنيه في هذا اليوم.
- كما بلغ سعر الكيلو الأرز الأبيض حوالي 35 جنيهًا للمستهلك في يوم الأربعاء 6 مارس 2024.
- أما بالنسبة للأرز كسر 3%، فقد سجل سعر 27,300 جنيه للطن في نفس اليوم.
أسعار السلع الأساسية اليوم
نقدم لكم اليوم، في يوم الأربعاء 6 مارس 2024، تحديثًا لأسعار السلع الأساسية، حيث سجلت الأسعار كما يلي.
- لكل كيلو جرام من السكر: 45 جنيهًا.
- لكل كيلو جرام من الدقيق: 32 جنيهًا.
- لكل كيلو جرام من فول المعبأ: 66 جنيهًا.
- لكل لتر من زيت عباد الشمس: 106 جنيهًا.
- لكل كيلو جرام من الأرز المعبأ: 36 جنيهًا.
- وبالإضافة إلى ذلك، سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي انخفاضًا بنسبة 5%، حيث وصلت إلى 26,300 جنيه للطن في هذا اليوم الأربعاء 6 مارس 2024.