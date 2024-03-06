تابع مسلسلات رمضان 2024 واضبط تردد قناة هوى بغداد على القمر الصناعي النايل سات بآخر تحديث

إليكم تردد قناة هوى بغداد الجديد على النايل سات، فهي هي قناة عراقية تخصصت في عرض المسلسلات والأعمال الدرامية على مدار اليوم، تقدم القناة مجموعة مميزة من المسلسلات التي حازت على إعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً، وفي هذا المقال، سنقدم لكم تردد قناة هوى بغداد إضافة للمحة عن محتواها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة هوى بغداد ومحتواها المنوع

قناة هوى بغداد تعتبر أحدث القنوات الفضائية العراقية المتخصصة في عرض المسلسلات، حيث تبث أحدث الإصدارات الدرامية العربية والتركية على مدار اليوم بشكل مجاني وبدون الحاجة إلى أي اشتراك، تتميز القناة بعرض مسلسلات حصرية وجديدة، مما جعلها تحظى بإعجاب عدد كبير من المشاهدين في العراق وفي جميع أنحاء الوطن العربي، فهي لا تقتصر فقط على عرض المسلسلات العراقية، بل تقدم أيضاً المسلسلات المصرية والسورية وجميع الإنتاجات الدرامية العربية، إلى جانب المسلسلات التركية المثيرة التي يفضلها الجمهور العربي.

معلومات تردد قناة هوى بغداد بآخر تحديث على النايل سات

إلى مشاهدي قناة هوى بغداد، يسرنا أن نقدم لكم أحدث تردد للقناة بتحديثات شهر مارس 2024 على النايل سات، يمكنكم الآن متابعة برامجها المتنوعة عن طريق ضبط التردد الموضح في السطور التالية:

التردد: 11555

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 8\7

معدل الترميز: 27500

يذكر أنه سيظهر اسم قناة هوى بغداد على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Hawa Baghdad TV”.