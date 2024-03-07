“عالم المرح بين ايديك”.. تردد قناة طيور الجنة الجديدة للصغار 2024 بجودةمرتفعة.. نزلها ومتع عيالك..!!

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات الفضائية البارزة التي يحرص الجمهور على البحث عنها والتعرف على التردد الجديد الذي بدأت بالبث به مؤخرا في عام 2024 عبر نايل سات وعرب سات، حيث أن السر وراء شعبيتها الكبيرة يكمن فيما تقدمه من برامج مغرية وحلوة للصغار وأغاني مخصصة للصغار، إضافة إلى الأناشيد التي تسهم في تنمية المهارات العقلية لديهم، وتربيتهم على القيم الأخلاقية الحميدة، كما تعد طيور الجنة من الفضائيات المميزة والمفضلة لدى الكثير من الأطفال.

قناة طيور الجنة الجديدة للصغار 2024

لقد برز تنزيل قناة طيور الجنة كأحد النشاطات الشهيرة والمفضلة التي يسعى وراءها الجميع في هذه الأيام، وذلك لعدة أسباب سوف نذكرها لكم بالنقاط الآتية:

من أجل ترفيه الصغار مع نمو القيم الأخلاقية من خلال مجموعة متنوعة من الأغاني الرائعة.

كذلك معلمة إياهم القواعد الدينية والأناشيد التي تساعدهم في تعلم القراءة والكتابة باللغة العربية وكذلك الرياضيات.

كما تتميز هذه القناة بعدم صعوبتها في المشاهدة نظرا لأنها لا تستقبل أية تبرعات مالية للاشتراك بها، بل هي من القنوات التي تعزز المشاهدة بدون مقابل، متاحة طوال اليوم وعلى مدار الساعة.

كذلك يمكننا متابعة هذه القناة ذات المستوى العالي وبرامجها المتعددة والمتنوعة.

تردد قناة طيور الجنة 2024

سنناقش فيما يخص تردد القناة لكي يمكن لنا استقبالها بسهولة، و لنستمتع بجودة صورة محسنة وبتقنية الشاشة بدقة عالية، وتردد القناة هو كما يلي:

القمر الإصطناعي الخاص بالبث التلفزيوني: نايل سات.

التردد: 11274.

كذلك يتعلق الأمر بمعامل الاستقطاب الذي يكون في وضع :أفقي.

معامل الترميز: 27500.

كما أن معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

التردد الثاني عرب سات