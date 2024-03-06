بإمكانيات خرافية.. مواصفات هاتف Oppo A16K والسعر مفاجأة!!

طرحت شركة أوبو هاتف Oppo A16K الذي حصل على إعجاب الكثيرين وشهد نسبة شراء عالية نظرًا لإمكانياته الغير مسبوقة حيث أن البطارية تأتي بسعة 4230 مللي أمبير مع قوة شحن 10 واط ويعد الهاتف من الفئة الاقتصادية نظرًا لسعره البسيط مقارنة بالهواتف الأخرى، وخلال الأسطر التالية سنتناول مراجعة شاملة لهاتف Oppo A16K.

مواصفات هاتف Oppo A16K

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الجديد Oppo A16K من الفئة الاقتصادية علمًا بأن الهاتف يتمتع بمواصفات عالية على الرغم من سعره الاقتصادي، وإليكم أبرز مواصفات هذا الهاتف:

الشاشة من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.52 إنش بجودة الـ 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 269 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة الـ 20:9 المعالج من نوع Helio G35 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320 الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش . البطارية ببسعة 4230 مللي أمبير مع قوة شحن 10 واط نظام التشغيل اندرويد 11 مع واجهة اوبو الـ ColorOS 11.1

عيوب هاتف Oppo A16K

على الرغم من المميزات التي يتمتع بها هاتف Oppo A16K إلا أنه محاط بعدد من العيوب هي:

الهاتف لا يدعم مستشعر البصمة.

علبة الهاتف لا تتضمن على سماعة أذن.

منفذ الـ USB من النوع القديم .

الميكروفون الثانوي لا يدعم عزل الضوضاء.

سعر هاتف Oppo A16K

يأتي الهاتف بنسختين النسخة الأولى 32 جيجا مع 3 جيجا رام بسعر 3850 جنية أما السعر في السعودية 480 ريال أما السعر في الإمارات العربية المتحدة 450 درهم، أما النسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 4500 جنية في مصر أما السعر في السعودية السعر 570 ريال أما السعر في الإمارات العربية المتحدة بسعر 450 درهم.