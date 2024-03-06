عاجل.. وزارة التعليم تعلن فتح باب التقديم على 12519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد اللائحي المكاني.. التقديم الان من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوزيع “جدارات”

أطلقت في الساعات الماضية اخبار حول قيام وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إعلان عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 12000 وظيفة تعليمية وذلك بالنظام التعاقد وقد تم فتح باب التقديم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوزيع جدارات، لذا سنتعرف معا اليوم على خطوات التقديم على وظائف التعليم عبر المنصة الوطنية الموحدة وشروط التقديم لهذه الوظائف في السطور القادمة فتابعونا.

شروط التقديم على وظائف وزارة التعليم بنظام التعاقد 1445

من أجل التقديم على وظائف وزارة التعليم بنظام التعاقد لابد من توفر مجموعة من الشروط وهي كالتالي:

لابد أن يكون المتقدم او المتقدمة لشغل وظيفة المعلم او المعلمه سعودي الجنسيه.

أن يكون حاصلا على المؤهل التعليمي المطلوب في التخصص المتقدم له.

يشترط في المتقدم او المتقدمة أن يتوفر فيها جميع المتطلبات الوظيفية المطلوبة لشغل الوظيفة.

لابد أن تنطبق شروط مزاولة المهنة التعليمية في المتقدم أو المتقدمة.

موعد التقديم على وظائف وزارة التعليم بنظام التعاقد 1445

وظائف وزاره التعليم بنظام التعاقد اللائحة المعلن عنها من قبل وزارة التعليم ستكون لشغل وظيفة معلم ممارسه وذلك لسد العجز في التخصصات المختلفة، ويتم فتح باب التقديم على فترتين كالتالي:

الفترة الأولى : تبدأ للمتقدمين على وظائف المعلمين وذلك بداية من يوم الثلاثاء 24 /08/ 1445 هـ الموافق 05/ 03/ 2024م ، وتستمر لمدة خمس أيام لتنتهي في يوم الأحد 29/08/1445‪ هـ الموافق 03/10/ 2024م.

الفترة الثانية : وتكون تلك الفترة للمعلمات والتي ستبدأ من يوم الاثنين 01/09/1445هـ الموافق 11/ 03/ 2024م وتستمر لمدة خمس أيام لتنتهي يوم السبت 06/09/1445 هـ الموافق 16/ 03/ 2024م.

التخصصات المطلوبة في وظائف التعليم بالمملكة 1445

أعلنت وزارة التعليم أنها تحتاج عدد من التخصصات المطلوبة في وظائف التعليم الشاغرة وهذه التخصصات كالتالي: