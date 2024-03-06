رسمياً.. تحديد موعد تحديد سعر البنزين والسولار 2024 بعد تحرير سعر الصرف في البنك المركزي

بعد القرار الذي تم اتخاذه من قبل لجنة السياسية النقدية داخل البنك المركزي في الاوقات الماضي بخصوص تحرير سعر الصرف، فقد زاد البحث عن موعد تحديد سعر البنزين والسولار، والذي من المقرر أن تعلن عنه لجنة التسعير التلقائية حتى يتم به تحديد سعر البنزين والسولار، وهو ما سيتم توضيحه خلال هذا المقال ولذا؛ لمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة

‏موعد تحديد سعر البنزين والسولار 2024‏

من المفترض أن يكون موعد انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائية خلال شهر مارس الحالي، والذي هو موعد تحديد سعر البنزين والسولار، والذي يعتبر الاجتماع الأول للجنة التسعير التلقائية في هذا العام الجديد، حيث سوف يتم تحديد سعر البنزين والسولار، وسواء كان السعر الذي سوف جاري تحديده يعني الزيادة عن السعر الحالي أو أن يتم الثبات على نفس السعر أو أن يكون هناك تخفيض في سعر البنزين والسولار، وكل تلك القرارات سوف يتم تحديدها من قبل لجنة التسعير في شهر مارس.

سعر البنزين والسولار اليوم

جاء سعر لتر البنزين والسولار اليوم بناء على التعاملات الأخيرة في الأسواق المحلية، فقد كانت أسعارها كما هو الآتي: