“العيال مش هتبطل ضحك”.. تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة مرتفعة.. نزلها ومتع اولادك بيها..!!

تقدم قناة وناسة الفضائية الموجهة للأطفال مكتبة غنية ومتنوعة من الأناشيد التعليمية التي تلعب دورا هاما في تنمية مهارات الأطفال التعليمية المختلفة، حيث تحظى هذه القناة بشهرة واسعة من خلال عرض الأناشيد بواسطة الشخصية المحبوبة المعروفة باسم لولو، والتي استطاعت أن تكسب قلوب وإعجاب الأطفال في مختلف أنحاء العالم العربي، وهذا ما جعل الأطفال يظهرون اهتماما كبيرا ويتحمسون لمتابعة ومشاهدة الأناشيد التي تبثها قناة وناسة.

تردد بث قناة وناسة النايل سات 2024

تعد قناة وناسة التلفزيونية إحدى القنوات الفضائية التي تقدم برامجها مجانا، حيث يمكن الإستمتاع بها دون الحاجة إلى سداد أي رسوم للإشتراكات، كما تبث هذه القناة عبر الأقمار الصناعية وتتيح لعشاق محتواها الوصول إليها بسهولة من خلال القمر الصناعي نايل سات، وذلك بإدخال التردد الذي تبث عليه القناة ضمن بيانات القمر نفسه:

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة على العرب سات 2024

عشاق ومشجعي قناة وناسة الذين يملكون القمر الصناعي عرب سات بإمكانهم متابعة جميع الأغاني الحديثة التي تبثها القناة عن طريق تعيين التردد الموضح لاحقا:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مميزات قناة وناسة

تعتمد قاعدة كبيرة من الآباء على قناة وناسة نظرا للمحتوى المتميز والهادف الذي توفره للمشاهدين، وتتميز هذه القناة بعدة خصائص منها: