رشاقة وجمال
وداعاً للوجه النحيف! وصفة سحرية هتخلي وشك يلمع زي القمر!
العديد من الفتيات يريدون معرفة وصفه لتسمين الوجه سوف نقدم لكم كريم الخميرة المعجزة وهو يعتبر من أقوى الوصفات التي تساهم في تسمين البشرة فوري من أول استخدام لأن الوجه يعد مصدر جمال الفتيات ويجب الحرص به، كما يجب استخدام كريم طبيعي يساعد في تسمين الوجه والبشرة وبطرق مضمونة وسهلة سوف نقدمها لكم في هذا المقال تابعي لمعرفة الوصفة بالتفصيل.
مقادير وصفة لتسمين الوجه بكل بساطة
سوف نتعرف في السطور التالية على مقادير تحضير هذا الكريم المميز لتسمين الوجه وتفتيح البشرة دون أي مواد ضارة وهو يتمثل فيما يلي:
- ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.
- ملعقتين كبيرتين من العسل.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقتين من الزبادي.
خطوات تحضير الكريم في البيت بكل بساطة
سوف نوضح في هذا التقرير خطوات سهلة للغاية لتحضير الكريم في البيت بطريقة دقيقة وفعالة ونتائجها رائعة وهي تتمثل فيما يلى:
- قومي بغسل البشرة بشكل صحيح بالماء الدافئ ثم قومي بتنشيف الوجه بشكل طبيعي لكى لا يوجد ماء بالوجه.
- قومي بوضع الخليط على البشرة بطريقة متساوية على الوجه لكي نغطي الوجه بالكامل بالخليط.
- ترك الخليط على الوجه لمدة تتراوح ما بين 25 دقيقة إلى 35 دقيقة لكي نحصل على أقوى نتيجة.
- قومي بغسل الوجه بشكل دقيق ثم قومي بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر لكي تحصلي على أفضل النتائج.
- مع هذه الوصفة السحرية، ودّعي الوجه النحيف للأبد! بمكونات بسيطة وخطوات سهلة لوجه ممتلئ وحيوي ينبض بالجمال.