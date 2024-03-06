وداعاً للوجه النحيف! وصفة سحرية هتخلي وشك يلمع زي القمر!

العديد من الفتيات يريدون معرفة وصفه لتسمين الوجه سوف نقدم لكم كريم الخميرة المعجزة وهو يعتبر من أقوى الوصفات التي تساهم في تسمين البشرة فوري من أول استخدام لأن الوجه يعد مصدر جمال الفتيات ويجب الحرص به، كما يجب استخدام كريم طبيعي يساعد في تسمين الوجه والبشرة وبطرق مضمونة وسهلة سوف نقدمها لكم في هذا المقال تابعي لمعرفة الوصفة بالتفصيل.

مقادير وصفة لتسمين الوجه بكل بساطة

سوف نتعرف في السطور التالية على مقادير تحضير هذا الكريم المميز لتسمين الوجه وتفتيح البشرة دون أي مواد ضارة وهو يتمثل فيما يلي:

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

ملعقتين كبيرتين من العسل.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من الزبادي.

خطوات تحضير الكريم في البيت بكل بساطة

سوف نوضح في هذا التقرير خطوات سهلة للغاية لتحضير الكريم في البيت بطريقة دقيقة وفعالة ونتائجها رائعة وهي تتمثل فيما يلى: