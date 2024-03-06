“فرصة لا تعوض”.. بلدية الشونة الوسطى تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة لعام 2024

في إطار سعيها لتعزيز الكادر الوظيفي ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت بلدية الشونة الوسطى، برئاسة السيد أحمد علي بركات العدوان، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين من أبناء المناطق التابعة للبلدية، يأتي هذا الإعلان في إطار جهود البلدية لتوظيف كفاءات جديدة تسهم في تحقيق أهدافها التنموية والخدمية.

شروط أولية للتقديم في وظائف بلدية الشونة الوسطى

للراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة، يتوجب مراعاة الشروط العامة التالية والتي تضمن عدالة العملية التوظيفية وانتقاء الكفاءات المناسبة:

يجب أن يكون المتقدم من سكان المناطق التابعة لبلدية الشونة الوسطى وفقًا لبطاقة الأحوال المدنية. التقديم متاح للأشخاص المواليد في عام 1976 فما بعد. لا يقبل التقديم من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي أو من هم على رأس عملهم في القطاع العام. يجب أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وغير محكوم بجرائم تخل بالشرف أو الآداب العامة.

الوظائف المطلوبة في بلدية الشئون الوسطى

الوظيفة عدد الوظائف المتاحة الجنس التخصص المطلوب طبيب بيطري 1 ذكر بكالوريوس طب بيطري مراقبة أبنية 1 ذكر دبلوم هندسة مدنية/أبنية وإنشاءات مساح 2 ذكر دبلوم هندسة مساحة

مستندات مطلوبة للتقديم على وظائف بلدية الشونة الوسطى

لضمان التقديم الناجح على الفرص الوظيفية المعلنة من قبل بلدية الشونة الوسطى، يتطلب من المتقدمين إعداد وتقديم مجموعة محددة من الوثائق الأساسية. هذه الوثائق تشمل:

صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات بشرط أن تكون سارية المفعول.

صور مصدقة عن المؤهل العلمي، وللخريجين من جامعات غير أردنية، صورة مصدقة عن وثيقة المعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بالنسبة لوظيفة الطبيب البيطري، ضرورة تقديم صورة عن عضوية نقابة ومزاولة المهنة.

صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة بمعدل (ناجح).

صور مصدقة عن الدورات التدريبية ذات الصلة بالوظيفة، إن وجدت.

صور عن شهادات الخبرة العملية مصدقة من وزارة العمل للخبرات المحلية ومن وزارة الخارجية للخبرات من خارج البلاد.

فترة التقديم وإجراءاته

تدعو بلدية الشونة الوسطى الراغبين في شغل الوظائف المعلنة لتقديم طلباتهم مع الوثائق المطلوبة بدءًا من يوم الخميس الموافق 2024/3/7 وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2024/3/18، يجب مراجعة قسم شؤون الموظفين في مبنى البلدية خلال ساعات الدوام الرسمي مع الانتباه إلى أهمية استكمال جميع الوثائق المطلوبة: