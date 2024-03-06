هسة.. تحميل الان جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي جميع المحافظات

يبحث العديد من المهتمين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حيث تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق من أهم الدعم المادي المقدمة من الحكومة العراقية لدعم المحتاجين وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة خاصة في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حيث تعمل الحكومة جاهدة على رفع مستوى المعيشة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بكل سهولة عبر اتباع مجموعة من الخطوات ومن أهم تلك الخطوات مايلي:

يتعين عليك أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي وذلك عبر اتباع الرابط التالي

يتعين عليك بعدها الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج الخاصة بالرعاية الاجتماعية

يتعين عليك بعدها اختيار المحافظة التابع لها

يتعين عليك بعدها تسجيل اسمك ورقم البطاقة الشخصية الخاص بك

يتعين عليك بعدها كشوفات الأسماء على هيئة PDF والبحث في الملف من خلال اسمك.

أهم شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

وضعت الحكومة العراقية برامج الدعم المادي حتى تدعم الفئات المستحقة في العراق ولهذا وضعت عدة شروط حتى يصل الدعم إلى الجهات المستحقة في العراق ومن أهم تلك الشروط مايلي: