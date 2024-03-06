“العلف يفاجئ الكل الان” تراجع جديد في اسعار العلف اليوم الاربعاء 6 مارس 2024.. قوم اشتري علف وخزن..!!

شهدت سوق العلف انخفاضا في الأسعار بحوالي سبعة آلاف جنيه مصري للطن الواحد اي بنسبة تصل إلى 30%، حيث تراجع سعر الطن إلى خمسة وعشرين ألف جنيه بدلا من اثنين وثلاثين ألف جنيه كما كان في اليوم السابق، وقد جاء هذا الإنخفاض في أعقاب هبوط قيمة الدولار في السوق الموازية بعد أن وقعت الحكومة اتفاقية مع دولة الإمارات في مدينة رأس الحكمة، إضافة إلى ذلك ساهم في هذا التخفيض إطلاق كميات كبيرة من الأعلاف كانت محجوزة في الجمارك إثر توفر الدولار بشكل أوسع عبر البنوك، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أسعار العلف اليوم.

انخفاض أسعار العلف

أفاد ثروت الزيني الناطق باسم اتحاد مربي الطيور بأن الأسبوع الحالي شهد تراجعا في تكلفة الأعلاف بمقدار سبعة آلاف جنيه مصري للطن الواحد، وهو ما أسفر عن انخفاض في أسعار الفراخ بمعدل ستة جنيهات للكيلوغرام، ليتراوح سعر الكيلوجرام الواحد ما بين 89 جنيها و95 جنيها عند الشراء مباشرة من المزارع، وذكر الزيني بأن هناك توقعات بانخفاض ملحوظ في أسعار الدجاج عقب التقليل من تكاليف الأعلاف، وأشار أن هذا سيحدث بعد فترة تصل إلى ثلاثين يومًا، وهو الزمن الذي يعادل دورة الإنتاج الحالية.

اسباب انخفاض اسعار العلف

أوضح محمد القرني النائب عن رئاسة قسم برامج الدواجن، أن أسعار الأعلاف قد شهدت انخفاضاً نسبته أكثر من 27% خلال الفترة الأخيرة وذلك عقب نجاح توفير العملات الأجنبية لدى البنوك وإفراج المخزونات الزائدة من الأعلاف، حيث أشار أيضا إلى أن هذا التراجع في الأسعار قد تعزز بسبب انخفاض قيمة الدولار في الأسواق غير الرسمية، مما ترتب عليه تأثيرات ملحوظة على تكاليف إنتاج الدواجن وتأثر الأسواق المعنية بتجارة البط والديك الرومي، وأبرزت الملاحظات أن الانخفاض الذي حصل في تكلفة الأعلاف أدى إلى خفض طفيف ومؤقت في الأسعار، وأنه يتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضاً واضحاً في بداية شهر رمضان، حيث من المنتظر أن تتراوح بين 80 و85 جنيهاً مصرياً للمستهلك بالنسبة للكيلو الواحد من لحوم الدواجن.