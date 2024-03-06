“دلعي طفلك”.. تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم مميزات القناة

تردد قناة كراميش، مع بداية العام الميلادي الجديد 2024، يعتبر تحديث تردد القنوات الفضائية من الأمور الأساسية للعائلات، خاصةً الأمهات اللواتي يهتمن بتوفير تجربة مشاهدة ممتعة وترفيهية لأطفالهن، تعد قناة كراميش واحدة من القنوات الفضائية المجانية التي تستهدف الأطفال من عمر عامين فما فوق، وتقدم محتوى ترفيهي وتعليمي بأسلوب مميز.

تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة كراميش واحدة من القنوات الفضائية الرائدة التي تحتل نسبة كبيرة من وقت تشغيل التلفاز في المنازل، حيث تهدف القناة إلى تقديم محتوى نافع ومفيد للصغار، تسعى كراميش إلى تحسين سلوكيات الأطفال وإضافة البهجة والمرح إلى وقتهم من خلال عروضها المتنوعة من الأناشيد والأغاني الهادفة.

تردد قناة كراميش على النايل سات:

التردد: 11430.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V.

تردد قناة كراميش على العرب سات:

التردد: 11390.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V.

باتباع هذه الإعدادات، ستتمكن من الاستمتاع بتجربة مشاهدة ممتعة وجودة عالية لمحتوى قناة كراميش الذي يمزج بين التسلية والتعلم بشكل فعّال لصغار المشاهدين، تأكد من تطبيق هذه الإعدادات على جميع أجهزة الاستقبال في المنزل لضمان استقبال سلس وخالٍ من التشويش.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بمجموعة من المميزات الفريدة التي تؤثر بشكل فعّال في سلوكيات الأطفال، وتعزز تجربة المشاهدة بطريقة إيجابية، إليك بعض السمات المميزة للقناة:

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تسعى إلى نقل الأخلاق الحميدة والقيم الإنسانية والأخلاقية إلى الأطفال بطريقة تفاعلية وتشويقية.

من خلال محتواها المتنوع، تساهم القناة في تفتيح مدارك الأطفال وتعزيز تطوير حواسهم الحسية والإنسانية.

تسهم قناة كراميش في تعزيز الروابط الأسرية من خلال برامج ترفيهية تجمع الأطفال مع أفراد أسرهم.

يقدم المحتوى التعليمي الهادف على القناة تحديات تعليمية تساهم في زيادة التركيز ورفع معدل الذكاء لدى الأطفال.

تُعنى القناة بتقديم محتوى تعليمي هادف يشمل تعليم الحروف العربية والإنجليزية ويساعد الأطفال في تحسين النطق الصحيح.

تُقدم القناة القيم الدينية والإسلامية بطريقة سلسة وبسيطة لضمان فهمها واستيعابها من قبل الأطفال.

تتيح القناة تجربة مشاهدة مستمرة طوال اليوم دون انقطاع أو تشويش، وتقدم هذه الخدمة بشكل مجاني للمشاهدين.

تتميز القناة بعدم وجود فواصل إعلانية مزعجة، مما يسهم في تقديم تجربة مشاهدة خالية من الملل والتشتت.

تعمل القناة بانتظام على تحسين جودتها ودقتها من خلال تجديد ترددها، مما يؤكد التزامها بتقديم أفضل تجربة مشاهدة للمشاهدين.

بفضل هذه الميزات، تظل قناة كراميش خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن تجربة ترفيهية وتعليمية تأثر إيجابيًا في حياة الأطفال.