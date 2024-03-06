الذهب يفاجئ الكل الان.. ارتفاع يضرب اسعار الذهب اليوم الاربعاء 6 مارس2024.. رايح فين تاني ياذهب..!!

تمت ملاحظة اليوم الأربعاء الموافق السادس من مارس لعام 2024 صعود في قيمة الذهب، حيث ازداد سعر الجرام من الذهب عيار 21 بمعدل سبعين جنيها مصريا، بينما على الصعيد العالمي انخفضت قيمة هذا المعدن عندما تم نقل أسعاره في البورصة على الهواء مباشرة، حيث ان الإشارة إلى أن هناك توقعات بمزيد من التحولات في أسعار الذهب بسبب الإعلان الصادر صباح اليوم عن البنك المركزي الذي تضمن رفع معدلات الفائدة بستمائة نقطة أساس مؤثرا على نسب أرباح عمليات الإيداع والاقتراض، وكذلك على سعر الصفقة الأساسية بالبنك لمدة يوم واحد، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب الحالية.

أسعار الذهب

أعلن أمير رزق الاختصاصي في مجال الذهب عن وجود تقلبات في أثمنة الذهب في الأسواق المحلية اليوم نتيجة للتحولات التي تمر بها أسعار السوق الدولية، ولفت إلى أن الإجراء الذي قام به البنك المركزي لرفع نسب الفائدة يمكن أن يكون له تأثير مماثل على التكاليف في الأسواق الداخلية، وأضاف رزق في حديثه أنه من المنتظر أن تطرأ تحولات على قيمة الذهب في النصف الثاني من شهر رمضان، بالاستناد إلى حجم الإمدادات ومستويات الطلب، وفيما يلي سنتعرف على أسعار الذهب.

اسعار الذهب اليوم

خلال جلسة التداول اليومية لهذا الأربعاء، 6 مارس 2024، سجلت أسعار الذهب عيار 24 ارتفاع، ليصل سعر الجرام إلى 3428 جنيه مصري.

شهدت أسعار الذهب عيار 21 اليوم زيادة في المعاملات الفورية، إذ وصل سعر الغرام الواحد إلى 3000 جنيه مصري، وتضاف إلى ذلك تكاليف الصنع، والتي تتراوح قيمتها بين 100 و200 جنيه مصري للجرام على السعر الأولي.

شهد الذهب عيار 18 قفزة في القيمة خلال التعاملات التجارية الأربعاء، السادس من مارس للعام 2024، إذ بلغت تكلفة الجرام الواحد 2571 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفعت قيمة الجنيه الذهب في يوم الأربعاء الذي يوافق السادس من مارس لسنة 2024، حيث وصل سعره إلى 24000 جنيه.