بشرى سارة..”بلدية الشونة الوسطى تفتح أبواب الفرص الوظيفية”.. وظائف شاغرة معلنة 2024

في خطوة تؤكد على التزامها بتطوير قدراتها البشرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكانها، أطلقت بلدية الشونة الوسطى بقيادة السيد أحمد علي بركات العدوان، إعلانًا هامًا بشأن توفر فرص عمل شاغرة لسنة 2024، هذا الإعلان يمثل دعوة مفتوحة لأبناء المناطق التابعة للبلدية للانضمام إلى فريق العمل، بهدف إثراء الكادر الوظيفي بطاقات جديدة قادرة على دعم وتعزيز مسيرة التنمية والخدمات التي تسعى البلدية لتحقيقها.

شروط التقديم للعمل في بلدية الشونة الوسطى

إذا كنت من الراغبين في الانضمام إلى وظيفة بلدية الشونة الوسطى والمساهمة في تقديم الخدمات للمجتمع، فإن البلدية تضع مجموعة من المعايير الأساسية لضمان عملية توظيف شفافة ومنصفة:

من الضروري أن يكون المتقدم من الساكنين ضمن نطاق بلدية الشونة الوسطى، بدلالة بطاقة الأحوال المدنية.

يشترط أن يكون المتقدمين من مواليد العام 1976 أو ما بعده لضمان تقديم فرص عمل للجيل الجديد.

يستبعد من التقديم أولئك الذين يحملون صفة المتقاعدين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، أو من يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي، أو الأفراد الذين لا يزالون على رأس عملهم في القطاعات العامة.

من المهم أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا ولم يتم إدانته بأي جرائم تمس الشرف أو تخل بالآداب العامة.

الوظائف المتاحة في بلدية الشونة الوسطى

تعلن بلدية الشونة الوسطى عن توفر فرص عمل شاغرة للراغبين في الانضمام إلى فريق عملها، حيث يوجد فرصة واحدة لمنصب طبيب بيطري للذكور حاصلين على درجة البكالوريوس في الطب البيطري، بالإضافة إلى ذلك، يتوفر منصب واحد لمراقب أبنية، متاح أيضًا للذكور الحاصلين على دبلوم في الهندسة المدنية أو في مجال أبنية وإنشاءات، وليس هذا فحسب، بل تتوفر أيضًا فرصتان للعمل بمنصب مساح، مخصصتان للذكور الحاصلين على دبلوم في هندسة المساحة، تدعو البلدية الراغبين في اغتنام هذه الفرص لتقديم طلباتهم، مع التأكيد على ضرورة استيفاء كافة الشروط والمؤهلات المطلوبة لكل منصب.

الأوراق المطلوبة لوظائف الشونة الوسطى

يشدد الإعلان على أهمية الالتزام بتقديم جميع الوثائق المطلوبة بشكل كامل، حيث لن يتم قبول أي طلب تنقصه الوثائق المحددة أو يُقدم بعد انتهاء المدة المعلنة لاستقبال طلبات التوظيف، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البلدية لتسهيل عملية التقديم وضمان فعالية إجراءات التوظيف.

يجب تقديم صورة حديثة وواضحة للبطاقة الشخصية الصادرة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، مع التأكيد على أنها لا تزال ضمن فترة الصلاحية.

يتطلب تقديم صور مصدقة للمؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم، وبالنسبة للخريجين من جامعات غير أردنية، يجب إرفاق صورة مصدقة لوثيقة المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بالنسبة لمن يتقدمون لمنصب طبيب بيطري، ضروري تقديم صورة عن العضوية في النقابة المختصة وتصريح مزاولة المهنة.

يجب إحضار صورة مصدقة لشهادة الثانوية العامة مع تأكيد النجاح.

ذا كانت هناك دورات تدريبية ذات صلة بالوظيفة المتقدم عليها، ينبغي تقديم صور مصدقة لشهادات هذه الدورات.

يتطلب تقديم صور لشهادات الخبرة العملية ذات الصلة بالوظيفة، مصدقة من وزارة العمل للخبرات المحلية، وللخبرات المكتسبة من الخارج يجب التصديق من وزارة الخارجية الأردنية.

موعد التقديم على وظائف الشونة الوسطى

بلدية الشونة الوسطى تفتح أبوابها لاستقبال طلبات التوظيف للفرص الشاغرة المعلن عنها، حيث تُحدد فترة التقديم من يوم الخميس، الموافق للسابع من مارس لعام 2024، مستمرة حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق للثامن عشر من مارس لنفس العام، ويُطلب من جميع المتقدمين الراغبين في الانضمام إلى فريق العمل القيام بزيارة قسم شؤون الموظفين الموجود في مبنى البلدية، وذلك خلال ساعات العمل المُعتادة، مع ضرورة اصطحاب كافة الوثائق والمستندات اللازمة لإكمال عملية التقديم.