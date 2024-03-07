وداعاً للبقع الداكنة! وصفة سحرية من الترمس والنشا لتفتيح وشد البشرة في 7 أيام فقط!

سوف نقدم في هذا التقرير كريم النشا والترمس لشد البشرة من أول استخدام للوصفة ويعتبر هذه معجزة من عند الله في حل كافة مشاكل البشره بكل بساطة بدون أي مواد ضارة للبشرة، كما تعتبر البشرة مصدر الجمال للجميع يجب الحرص بها في معظم الأوقات وهو فعال جدًا في تفتيح وتنظيف البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه، وسوف نقدم لكم في هذا التقرير طريقة ومقادير عمل كريم الترمس والنشا لتفتيح وشد البشرة وجعلها بشرة مثالية وخطوات الاستخدام الأمثل.

مقادير عمل كريم الترمس والنشا لتفتيح وشد البشرة بكل بساطة

سوف نتعرف في هذا المقال على مقادير الكريمة الموجودة داخل كل بيت دون أي تكلفة لجعل بشرتك رائعة وناصعة البياض، وهو يتمثل فيما يلى:

ثلاث ملاعق كبيرة من الترمس المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

خطوات تحضير الكريم في البيت بكل بساطة

سوف نقدم لكم خطوات سهلة لكي تحضري كريم الترمس الخرافي في تفتيح وشد البشرة بطرق سهلة جدًا دون أي أضرار للبشرة، وهي تتمثل فيما يلى:

قومي بإحضار وعاء وضعي بداخله الترمس المطحون ثم نضيف الزبادي والنشا وقومي بتقليبه بشكل سليم ومتجانس.

قومي بإضافة ماء الورد وخلطهم لكي يتجانس كافة المقادير مع بعضهم البعض بكل بساطه في أقل وقت ممكن.

قومي بخلط المقادير جيداً لكي تحصلي على خليط كريمي متجانس للغاية في وقت قليل.

خطوات استخدام الوصفة على البشرة بكل بساطة

سوف نتعرف في السطور التالية على خطوات مضمونة الإستخدام الماسك في المنزل بكل بساطة لكي تحصلي على أحسن نتائج، وهي تتمثل فيما يلى: