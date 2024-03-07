رابط منصة مظلتي لاستخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024

قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إمكانية البحث والاستفسار عن قائمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، ويمكن القيام بهذا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ومنصة “مظلتي”، ويأتي هذا الإجراء كجزء من الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية للعائلات المحتاجة للدعم، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية العصيبة التي يشهدها العالم، في هذا المقال، سنشرح الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن الأسماء المدرجة في لائحة الدفعة السابعة والأخيرة من المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق

في الساعات الأخيرة، قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العراق خدمة تتيح الاطلاع على أسماء الأفراد الذين حظوا بالموافقة في المجموعة السابعة وهي الدفعة الأخيرة من برنامج الحماية الاجتماعية، وهذه الخدمة متاحة عبر منصة “مظلتي” التابعة للوزارة. يمكن للمستفيدين معرفة التفاصيل باتباع الخطوات الموضحة أدناه:

يُمكنكم الوصول إلى المنصة الإلكترونية مظلتي بزيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بها.

بعد ذلك، يتم الوصول إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومن ثم القيام بعملية الاستفسار حول خدمات الرعاية الاجتماعية.

ثم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم تحيد الوجبة الأخيرة.

سيتم عرض قوائم الأشخاص الخاضعين للرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024 أمامك.

شروط التقديم للحصول على خدمات الضمان الاجتماعي لعام 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بوضع مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في الاستفادة من خدمات الدعم الاجتماعي التي تقدمها الوزارة للعام 2024 في جميع أنحاء العراق، والتفاصيل كانت على النحو التالي: