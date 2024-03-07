وجبة سريعة ولذيذة في 5 دقائق فقط! وصفة سهلة وبسيطة لغير المحترفين في الطبخ!

كثيرا من سيدات يحتاجون إلى وصفة سهلة في تحضيرها ولا تتطلب وقت كبير، خاصة إذا جاء ضيوف بشكل مفاجئ، مما يضطرون إلى البحث عن أكلات يمكن إنجازها في أقل وقت، يوجد العديد من الأطباق التي يمكنك تحضيرها خلال خمس دقائق مثل مكرونة بصوص البولونيز، تعتبر من الوجبات السهلة في إعدادها ولا تتطلب مجهود كبير ولا ووقت، أيضا سمك الفيلية مقلي من الأكلات التي يمكن تنفيذها في أقل وقت بمكونات بسيطة وطريقة تحضيرها بسيطة للغاية، لأننا نحرص على تقديم جميع ما تحتاجين إليه عزيزتي، سنقدم لكم اليوم أفضل أكلة سريعة في 5 دقائق لا تفوتك بخطوات بسيطة.

أفضل أكلة سريعة في 5 دقائق لا تفوتك

كيفية تحضير أكلات السريعة من أكثر الأسئلة التي تشغل محركات البحث على جوجل من قبل ربات المنزل، خاصة إذا كانت سيدة المنزل عاملة أو مريضة ففي تلك اللحظة تحتاج إلى وجبة خفيفة وسريعة تحضير، سنقدم لكم أفضل الأكلات التي يمكن تحضيرها من خلال فيما يلي:

مكرونة بصوص البولونيز

المكونات:

½ كيلو من اللحم المفروم.

مكرونة اسباجتي.

بصلتين مفرومين.

ثلاث ثمرات من الطماطم المقشرة والمعصورة.

ملعقة من صلصة الطماطم.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

كوب ماء.

مكعب مرقة.

جبنة بارميزان.

ملعقة من زعتر جاف.

طريقة التحضير:

نحضر قدر، نسلق المكرونة به، نضيف إليها الملح.

نحضر الخلاط الكهربائي، نضيف إليه الطماطم وصلصة الطماطم، مكعب مرقة، كوب من الماء، نخلط جميع المكونات جيدا.

نحضر طاسة، نضيف إليها الزيت، البصل، نضع اللحم المفرومة، نقلب جميع المكونات جيدا.

نضع عصير الطماطم على اللحم، نترك المزيج على النار.

نضيف الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الثوم المهروس، الزعتر، نترك المزيج على النار لمدة ربع ساعة.

نضيف المكرونة على اللحم المفروم، ثم نضع جبنة بارميزان لكي تمنحها طعم رائع ومذاق طيب.

سمك فيليه مقلي بطريقة سهلة وسريعة

المكونات:

بيضة.

كوبين من الحليب.

كوب بقسماط.

8 قطع سمك فيليه.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقتين من الثوم البودرة.

ملعقتين من البابريكا.

زيت للقلي.

طريقة التحضير: