استمتعي بطعم جديد في رمضان! وصفة باذنجان مميزة تُغني مائدتك!

الباذنجان يعتبر من أحد أنواع الخضروات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، كما يمكنك عن طريق تحضير الكثير من الأطباق الشهية والغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم وبسبب اقتراب شهر رمضان الكريم سوف نأتي إليكم اليوم وصفة مثالية وسهلة الاستخدام، كما يمكنكِ الإعتماد عليها أثناء شهر رمضان المبارك.

مقادير التحضير

سوف نتحدث عن مكونات التحضير لهذه الوصفة كما يتم تحضيرها بالإعتماد على المقادير التالية:

حبتان من الباذنجان.

ملعقة كبيرة من الشبت.

ملعقة كبيرة من خلطة الفلفل.

رشة من الملح والمكان.

ملعقة كبيرة من الطحينة بإضافة الثوم مهروس.

شطة، زيت زيتون.

احضري برطمان.

خطوات التحضير

سوف نوضح في هذا التقرير طريقة التحضير لهذه الوصفة، ويتمثل فيما يلي:

قومي بإحضار سكين وأبدأ في عمل ثقوب عشوائية في الباذنجان ثم قومي بوضع شواية على النار وضعي عليها الباذنجان، وقومى بتركها لكي ينضج تمامًا ثم اطفئ النار.

قومي بوضع الباذنجان في كمية قليلة من الماء بعد رفع من على النار ثم ابدأي بتقشير وقومي بوضعه في طبق.

بعد ذلك قطعي الباذنجان مسكين لكي يصبح مهروس قليلًا في الكبه لكي يكون مهروس تمامًا.

قومي بإضافة خليط الفلفل والشبت والملح والكمون والشطة ثم ضعى كمية الطحينة كما تريدين.

قم بتقليب جميع المقادير السابقة معا عن طريق شوكة مع الهرس جيدًا ثم ضعي الثوم وزيت الزيتون مع التقليب المستمر لكي يتجانس جميع المقادير.

قومي بإحضار برطمان وضعي بداخله خليط الباذنجان واغلقيه بشكل صحيح ثم ترك في الثلاجة لحين الرغبة في الاستخدام.

سر نجاح هذه الوصفة

يوجد العديد من الأسرار التي يجب الالتزام بها لكي تضمن نجاح هذه الوصفة، وهي تتمثل فيما يلي: