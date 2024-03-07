علمي أولادك وسليهم.. تردد قناة ماجد كيدز 2024 علي نايل سات

قناة ماجد للأطفال هي واحدة من أهم وأفضل القنوات الموجهة للأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مشهورة بين الكثير من الأفراد في جميع الدول العربية، وذلك لأنها تقوم بعرض العديد من البرامج التلفزيونية المخصصة للأطفال على مدار الساعة بجودة عالية وبشكل مجاني، كما وتشتهر القناة بفضل برامجها التعليمية التي تزرع في نفوس الأطفال القيم الصحيحة وتعلّمهم احترام العادات والتقاليد، بالإضافة إلى عرض أفلام الرسوم المتحركة باللغة العربية التي تهدف إلى تسلية الأطفال وامتاعهم، لذا لا يمر يوم في بيتنا الآن إلا ويتم البحث عنها، ولذلك اليوم سوف نقدم لكم أحدث الترددات للقناة حتى تتمكنوا من ضبطها على جهاز استقبالكم، يرجى متابعتنا.

تردد قناة ماجد كيدز 2024 علي نايل سات

تعمل قناة ماجد علي بث محتواها على مدار الساعة دون فواصل إعلانية، مما يتيح للأطفال متابعة برامجهم المفضلة في أي وقت، وتقدم القناة برامج تثقيفية وترفيهية تحظى بشعبية بين الأطفال، الذين يترقبون عرضها يوميا، تتميز بجودة عالية في عرض المحتوى وتعزز الإبداع والإبتكار للأطفال من خلال برامجها العلمية الهادفة، ولذلك يزداد البحث عن أحدث تردد لها بشكل دائم ونتناوله معكم كالتالي

الجودة:HD

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4

التردد: 12467

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ماجد كيدز 2024 علي عرب سات

في الفترة الأخيرة، ازدادت شهرة قناة ماجد للأطفال، التي اتخذت هذا الإسم استنادا إلى اسم المجلة المشهورة في الإمارات، مجلة ماجد، يمكن للمشاهدين الأعزاء تحميل تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات عبر اتباع الخطوات التالية

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل ترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 11804.

أهم برامج قناة ماجد كيدز 2024

تقوم قناة ماجد بشكل دائم بتقديم برامج جديدة ومتنوعة إلى محتواها، بهدف توفير المعلومات والنصائح للأطفال في كل فترة زمنية، تهتم بتقديم محتوى ممتع وتثقيفي في نفس الوقت من خلال استخدام الرسوم المتحركة والانيميشن التي تعجب الأطفال، وذلك لضمان توصيل المعلومة بشكل أفضل إلى عقول الأطفال الصغار، لذلك تعتبر واحدة من القنوات التي نجحت في جذب شعبية كبيرة في وقت قصير في الوطن العربي والشرق الأوسط. أفضل البرامج المعروضة على هذه القناة والتي تحظى بنسب مشاهدة عالية هي:

برنامج فادي بائع الحليب.

برنامج فريق الجراء.

برنامج علماء المسلمين.

برنامج الوسادات الطريفة.

برنامج زورو.

برنامج الروبوت العارف.

برنامج الدببة الصغار.

طريقة ضبط قناة ماجد كيدز 2024 علي جهاز الاستقبال

يجب عليك تسجيل البيانات المذكورة سابقا على جهازك لتستطيع استقبال تردد قناة ماجد للأطفال بجودة عالية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية