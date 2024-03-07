مش هتلاقي أسهل من كدة لإزالة اللبان من الملابس! 7 خطوات رهيبة هتخلي هدومك زي الجديدة!

بمجرد أن يلتصق اللبان بالملابس، يصبح إزالته مهمة صعبة ومزعجة، خاصة إذا كانت الملابس مصنوعة من أنواع قماش حساسة، في هذا المقال، سنذكر سبعة حيل بسيطة وفعالة لإزالة اللبان من الملابس، مما يوفر الوقت والجهد للمستخدمين ويساعدهم في الحفاظ على ملابسهم بشكل أفضل.

الحيل البسيطة لإزالة اللبان من الملابس

استخدام الثلج

قطعة من الثلج يمكن أن تكون الحل السريع لإزالة اللبان الملتصق بالملابس. فبمجرد وضع قطعة الثلج مباشرة على اللبان، يتجمد ويصبح أقل لزوجة.

بعد ذلك استخدام أداة صلبة مثل بطاقة الائتمان أو أداة مناسبة لرفعه بلطف من النسيج دون تلف.

استخدام زيت الطهي

وزع قليل من زيت الطهي على اللبان الملتصق واتركه لبضع دقائق حتى يتشبع به.

بعدها، يمكن استخدام فرشاة أسنان ناعمة أو قطعة قماش لفرك اللبان بلطف وإزالته من الملابس بكل سهولة.

استخدام الخل الأبيض

اغمس قطعة قماش في الخل الأبيض وامسح بها اللبان الملتصق بالملابس.

ستساعد خصائص الخل في تليين اللبان وتسهيل إزالته دون إتلاف النسيج.

استخدام البخار

توجيه بخار الماء المغلي نحو اللبان باستخدام غلاية أو مجفف شعر.

بعد ذلك، يمكن استخدام قطعة قماش أو فرشاة لإزالة اللبان بلطف بعد أن يتمكن من الافتتاح بفعل البخار.

استخدام مادة لاصقة

لصق قطعة من الشريط اللاصق بشكل متين فوق اللبان وقم بسحبها بسرعة.

ستساعد القوة اللاصقة على إزالة اللبان من النسيج دون تلف.

استخدام مزيل الطلاء

اغمس قطعة قماش نظيفة في مزيل الطلاء الذي يحتوي على الأسيتون وامسح به اللبان.

يجب أخذ الحذر لعدم تلف النسيج وتجنب استخدام هذه الطريقة على الأقمشة الحساسة.

غسيل الملابس

في حالة عدم النجاح بالطرق السابقة، يمكن وضع الملابس في الثلاجة لفترة قصيرة حتى يتجمد اللبان.

بعد ذلك، يمكن استخدام فرشاة أسنان ناعمة أو قطعة قماش لفرك اللبان وإزالته بعد أن يتمكن من الافتتاح، يتبع ذلك غسيل الملابس كالمعتاد للتأكد من إزالة أي بقايا.

إن إزالة اللبان من الملابس قد تتطلب بعض الصبر والمحاولات المتعددة، ولكن باستخدام الحيل المذكورة أعلاه، يمكن للأفراد الحفاظ على ملابسهم بشكل أفضل والتخلص من مشكلة اللبان بكل سهولة ويسر، من المهم تجربة الطرق المختلفة.