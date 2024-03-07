كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس في العراق 2024 الوجبة الأخيرة عبر موقع حكومة المواطن

بدء الاستعلام عن أسماء نقل النفوس في العراق من الوجبة الجديدة لتحويل السجل السكاني بين المواطنين العراقيين الذين استوفوا جميع المعايير والمتطلبات التي حددتها وزارة الداخلية، ويمكن الاستفسار عبر الرابط المعد لهذه الخدمة بهدف تيسير الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين دون الضرورة للذهاب إلى الهيئات المختصة بهذا الأمر، وفي الأسطر القادمة، سنوافيكم بجميع التفاصيل المتعلقة من خطوات التقديم إلى كيفية الاستفسار بأبسط الخطوات، فقط كل ما عليكم فعله هو الترقب لما هو آتي.

الاستعلام عن أسماء نقل النفوس في العراق

لجعل الإجراء أكثر يسرًا، أوضح عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية العراقي، بأن المواطنين يستطيعون الاطلاع على القوائم الخاصة بتحويل السجل المدني عن طريق المنصة الإلكترونية للحكومة، كما تم نشر الدفعة 124 وهي الأحدث من خلال المنصة لضمان سهولة الحصول عليها من قبل الأفراد، ويمكن تصفحها عبر اتباع خطوات معينة.

يتم الوصول إلى موقع وزارة الداخلية في العراق أو البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين.

انقر على رمز الخدمة المعنون بـ “استفسار عن خدمة نقل السكان لعام 2024”.

تسجيل رقم وجبة المستخدم المختار وكتابة اسم الشخص الذي يستفسر عنها بدقة.

تحديد الأماكن المسموح فيها بتغيير الاسم أو الكنية.

النقر على أيقونة الاستعلام.

ترقبوا قليلًا حتى تتكشف كافة التفاصيل المتعلقة بأطباق الطعام الجديدة.

خطوات التقديم على خدمة نقل النفوس 2024

للمقيمين في العراق الذين يودون تقديم طلب لتبديل أسمائهم العائلية أو تحديث بيانات السجل المدني في جميع المناطق، بإمكانهم أن يتبعوا الإجراءات المبينة أدناه: